Donki 暢銷零食玉米零食美味棒 廠方 42 年來只賣 10 日圓 為何堅持多年不加價?

說到日本國民零食不能不提美味棒，它曾登上香港 Don Don Donki 暢銷零食榜。其售價 10 日圓一支的售價，更是恆久不變。

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擁有 42 年歷史的日本國民零食美味棒（うまい棒）至今推出逾 10 款不同的口味，直至 2019 年 12 月年銷售額達 163 億日圓 ， 10 日圓平民價至今依然是賣點 。原來多年不加價的原因，是廠方堅持要定一個小朋友能付擔的價錢。

Yaokin 公司負責人田中先生接受日媒《每日新聞》時表示，「珍惜可用自己錢選擇和購買」，「輕輕鬆鬆就能吃到美味棒，可能是孩子們和成人永遠不會忘記的童年」。他續指，推出產品 42 年來，材料成本、人工成本、材料成本等都在上漲。不過從原材料到採購至送貨，在公司齊心協力後，一直保持價格在 10 日圓。

Yaokin（株式会社やおきん）於 1960 年成立，專賣糖果雜貨。1979 年，多啦 A 夢於朝日電視台播出後同年生產美味棒。美味棒生產過程經過機器加熱和加壓令原材料膨脹，製作成直而長的成品，多年來不斷推出新口味，不過最受歡迎口味還是玉米濃湯口味、奶酪和薄荷。美味棒不但是小朋友食物，更擴闊至 30 至 40 歲年齡層。

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