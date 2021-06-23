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Donki 推口罩新優惠! $1 換購日製 Medicom Comfort+ 口罩

行內熱話 17:50 2021/06/23

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DON DON DONKI Hong Kong 正推出日本製 Medicom Comfort+ 口罩換購優惠。 
                
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現時但凡於各 DON DON DONKI Hong Kong 分店購買指定精選面膜產品滿 $99，只需再加  $1，即可換購到 Comfort+ 成人醫用耳掛口罩一包 (5片裝) ，換完即止。

日本製的 Comfort+ 成人醫用耳掛口罩符合歐洲醫用口罩 Type II 標準。口罩更是高透氣，使用低致敏材質，戴後特別舒適。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

撰文 : 張文啟

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