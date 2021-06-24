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【環保商機】IKEA 推垃圾系列 賦予舊家具第二生命 實現 2030 年零浪費目標

商管策略 12:36 2021/06/24

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全球暖化日益嚴重，各大品牌紛紛定立 2030 年低排放的社會目標，而瑞典大型連鎖家品品牌宜家家居 IKEA 也不例外，今年推出垃圾系列（Trash Collection） ，將被認為廢棄家具再轉售出去，賦予家具二次生命。

根據挪威官網顯示，IKEA 走訪社區「尋寶」發掘廢置家具，經過翻身後在 IKEA 二手店中轉售。為確保更少家具被扔掉，IKEA 逐步實現 2030 年邁向零浪費的目標。

玩具大廠 Mattel 為芭比及玩具作綠色改造 目標 2030 年實踐 100% 可環保回收見下頁

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法【見下頁

在「宜家回購」服務中，宜家先檢查及評估顧客家具的狀況進行初步報價，如果成功賣給 IKEA 的話，賣家便可攜同優惠編號、身份證明和產品到宜家家居，領取 IKEA 回購商品金額代金券。回購的宜家家具包括，辦公家具、餐具及櫥櫃、書架、桌椅、電視家具、抽屜櫃、床頭櫃和床箱等等，IKEA 將會繼續把它們上架發售，賦予家具新生命。

組合傢俬是 IKEA 其一賣點，所以在「訂購備件」項目中，店方亦針對家具零件損壞及備用工具，如螺絲配件可免費訂購，既名延續舊家具壽命，亦對環境亦有彼益。惟目前該服務僅在挪威開展，未來將逐步推廣邁向全球市場。

【高科技食品】日企研植物性蛋白質替代雞蛋 免食物敏感更環保見下頁

 

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外賣需求上升 製造大量垃圾! 日本推「一壓即扁」環保外賣盒 不佔空間兼慳成本見下頁

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Photo: ikea.com

撰文 : 鍾采餘

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