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【美食車難做】疫下 12 部美食車總收入只得 267 萬 邱騰華指不排除結束計劃

業界頭條 17:15 2021/06/23

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美食車先導計劃推出近 4 年，政府在去年延長第二期計劃至明年 2 月。但在疫情下遊客減少加上場地關閉，令美食車收入大減，12 部美食車在疫情下的總收入合共只有 267 萬！商務及經濟發展局局長邱騰華指，不排除在明年 2 月初結束先導計劃。

社交距離措施周三屆滿  政府放寬C類食肆座位至 75％  最多 12 人一枱見下頁

邱騰華書面回覆立法會議員質詢時表示，目前有 12 輛持牌美食車營運。據營運者提交的帳目報表，所有美食車在去年 1 月至今年 5 月下旬期間，總收入約為267 萬元。他又指，雖然所有 12 個營運場地都開放，但只有 4 輛有美食車營運。他指出，美食車需要在指定場地營運，並與附近食肆有一定距離，又要有場地管理者為美食車提供電力及其他支援服務，營運極受天氣影響，加上香港食肆林立，競爭激烈，認為美食車在香港的發展實在有限。

美食車先導計劃在 2017 年 2 月推出，營運地點以旅遊景點為主，如香港迪士尼樂園、海洋公園等。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

美食車先導計劃在 2017 年 2 月推出，營運地點以旅遊景點為主，如香港迪士尼樂園、海洋公園等。但在疫情期間，訪港旅客大減，當局亦為美食車提供一次性的資助予營運者。

C、D類餐飲處所放寬增誘因？餐廳：不強迫員工打針 暫無意改變運作模式見下頁

創業 13 年連蝕 18 個月! 學校提供合約亦不敢簽 午餐供應商疫下黯然轉型見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：Wpcpey

撰文 : 廖淑瑩

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