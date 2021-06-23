【美食車難做】疫下 12 部美食車總收入只得 267 萬 邱騰華指不排除結束計劃

美食車先導計劃推出近 4 年，政府在去年延長第二期計劃至明年 2 月。但在疫情下遊客減少加上場地關閉，令美食車收入大減，12 部美食車在疫情下的總收入合共只有 267 萬！商務及經濟發展局局長邱騰華指，不排除在明年 2 月初結束先導計劃。

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邱騰華書面回覆立法會議員質詢時表示，目前有 12 輛持牌美食車營運。據營運者提交的帳目報表，所有美食車在去年 1 月至今年 5 月下旬期間，總收入約為267 萬元。他又指，雖然所有 12 個營運場地都開放，但只有 4 輛有美食車營運。他指出，美食車需要在指定場地營運，並與附近食肆有一定距離，又要有場地管理者為美食車提供電力及其他支援服務，營運極受天氣影響，加上香港食肆林立，競爭激烈，認為美食車在香港的發展實在有限。

▲ 美食車先導計劃在 2017 年 2 月推出，營運地點以旅遊景點為主，如香港迪士尼樂園、海洋公園等。

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美食車先導計劃在 2017 年 2 月推出，營運地點以旅遊景點為主，如香港迪士尼樂園、海洋公園等。但在疫情期間，訪港旅客大減，當局亦為美食車提供一次性的資助予營運者。

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