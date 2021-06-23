C 及 D 類處所放寬!   酒吧覺得無幫助 負責人:年輕人不會為飲酒去打針

▲ 政府宣布放寬部份處所的社交距離措施。

疫情穩定，政府公布社交距離措施將以疫苗氣泡為基礎，部份處所在本周四（24日）起有所放寬。餐飲處所方面，Ｃ、D 類處所所有員工已打兩針，並過 14 天，入座顧客可增至 75% 及 100%。

上水風味! 本地氈酒夏天新搞作 夥農場推四季桔氈酒 【見下頁】

尖沙咀酒吧 「ShowTime Sports Bar」 負責人楊先生直言新措施沒用，說：「放寬到 100% 都沒用。香港就算有 200 萬人打疫苗都沒用。因為大部份人打了疫苗的人其實都是上了年紀的人，又或者是飲食業員工。我們的主力客戶都是年輕人，新政策卻要顧客打完疫苖才可以進入 C、D 區。我們一直都說，年青人是不會為了娛樂、飲酒而去打疫苖的。」

▲ 尖沙咀酒吧 「ShowTime Sports Bar」。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬【見下頁】

楊先生表示如果政府想幫助業界的話，就應該讓酒吧睇齊餐廳做法，不要求客人打針，另外直接放寬酒吧營業時間到凌晨二時，業界才會有一線生機。楊先生嘆息：「現在完全是捱打，基本上只是可以出到糧給伙記。」

新世代難相處、管理層如何穩定軍心？ 善用「奧卡姆剃刀」原理 4 招轉危變機 【見下頁】

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】