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北海道知名炸雞店有計！推自動售賣機賣冷藏炸雞．改裝貨神速開店

商管策略 09:41 2021/06/24

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在疫情下，日本自動售賣機成為食肆的救星，由賣拉麵、內臟到刺身都可以透過機器 24 小時售賣。最近一間北海道知名炸雞店亦利用同樣方法，售賣其名物「半身炸雞」，甚至改裝貨櫃變成外賣店，快速拓展市場。

外賣成疫市救星！日本鳥貴族、松屋、燒肉LIKE紛紛加入戰團力谷一種食品見下頁

位於北海道的「小樽なると屋」因應顧客對炸雞的需求大增，於北海道各市設置 10 部自動售賣機。售賣機除了售賣冷藏的「半身炸雞」，亦售賣唐揚炸雞及餃子雞翼，售價由 230 至 980 日圓（約 16 至 68 港元）。顧客可以 24 小時隨時購買商品，即使半夜「想醫肚」也不怕！

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【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

除了設置自動售賣機應付需求，「なると屋」亦在 5 月初將 11 個貨櫃改裝成外賣專門店，可縮短營業的準備時間。改裝後的貨櫃與一般店舖無異，設有廚房、抽氣扇等設備。

調查：日本餐飲業破產餐廳達 1600 間 疫情下料破產宗數持續上升見下頁

日本雀巢新設自動售賣機 售保質期較短食品 減少棄置成本避免浪費見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 廖淑瑩

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