北海道知名炸雞店有計！推自動售賣機賣冷藏炸雞．改裝貨神速開店

在疫情下，日本自動售賣機成為食肆的救星，由賣拉麵、內臟到刺身都可以透過機器 24 小時售賣。最近一間北海道知名炸雞店亦利用同樣方法，售賣其名物「半身炸雞」，甚至改裝貨櫃變成外賣店，快速拓展市場。

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位於北海道的「小樽なると屋」因應顧客對炸雞的需求大增，於北海道各市設置 10 部自動售賣機。售賣機除了售賣冷藏的「半身炸雞」，亦售賣唐揚炸雞及餃子雞翼，售價由 230 至 980 日圓（約 16 至 68 港元）。顧客可以 24 小時隨時購買商品，即使半夜「想醫肚」也不怕！

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除了設置自動售賣機應付需求，「なると屋」亦在 5 月初將 11 個貨櫃改裝成外賣專門店，可縮短營業的準備時間。改裝後的貨櫃與一般店舖無異，設有廚房、抽氣扇等設備。

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