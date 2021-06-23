  • 26°C
香港時間 : 2021623日 (週三) 15:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

有新旅行點! 關島推「疫苗+渡假」旅行團 入境第二日即打針 最長可停留 32 日

業界頭條 14:54 2021/06/23

分享：

為拯救旅遊業，關島推出「AIR V&V」（Vaccines & Vacation）方案，讓海外遊客到當地觀光同時接種疫苗。當地政府表示，遊客到達當地仍需接受隔離檢疫，並在翌日接種疫苗。

香港打科興都得  泰國擬 120 日內重開邊境 已接種疫苗旅客免隔離  港旅行社終有好消息?見下頁

主要到訪關島的遊客大部分來自台灣、韓國和日本，但自去年 2 月因疫情暫停旅客入境後，當地觀光業受到重創。關島觀光局為為拯救旅遊業，早前推出「AIR V&V」計劃，任何人想到關島接種疫苗，須向當地 10 間指定酒店預訂，包括住宿、機場來往交通等。

為拯救旅遊業，關島推出「AIR V&V」（Vaccines & Vacation）方案，讓海外遊客到當地觀光同時接種疫苗。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

旅客最快可以在抵達後第 2 日接種疫苗，未完成接種兩劑疫苗人士入境後仍須隔離至少 3 日。旅客可根據選擇接種的疫苗種類，逗留在關島 3 至 32 日，或更長日數。至於住宿費用由每晚 150 美元至 350 美元（約1,164至2,717港元）起。

旅客無須隔離! 比利時 7 月 1 日起啟用疫苗護照  將推手機 APP 版見下頁

本地遊放寬 澳門通關現曙光 旅議會 : 盼政府執行新措施時既簡單又具彈性見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【港餐飲業喜訊】社交距離措施周三屆滿 政府放寬C類食肆座位至 75％ 最多 12 人一枱【不斷更新】
2021/06/21
【港餐飲業喜訊】社交距離措施周三屆滿 政府放寬C類食肆座位至 75％ 最多 12 人一枱【不斷更新】
【有利商務往來】分兩階段減抵港人士隔離日數 港澳有望短期內通關
2021/06/21
【有利商務往來】分兩階段減抵港人士隔離日數 港澳有望短期內通關

你可能感興趣

【港餐飲業喜訊】社交距離措施周三屆滿 政府放寬C類食肆座位至 75％ 最多 12 人一枱【不斷更新】
15:34 2021/06/21
【港餐飲業喜訊】社交距離措施周三屆滿 政府放寬C類食肆座位至 75％ 最多 12 人一枱【不斷更新】
【有利商務往來】分兩階段減抵港人士隔離日數 港澳有望短期內通關
17:13 2021/06/21
【有利商務往來】分兩階段減抵港人士隔離日數 港澳有望短期內通關
商業營銷 疫情 旅行團 疫苗 關島

下一篇文章

【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣