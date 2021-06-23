有新旅行點! 關島推「疫苗+渡假」旅行團 入境第二日即打針 最長可停留 32 日

為拯救旅遊業，關島推出「AIR V&V」（Vaccines & Vacation）方案，讓海外遊客到當地觀光同時接種疫苗。當地政府表示，遊客到達當地仍需接受隔離檢疫，並在翌日接種疫苗。

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主要到訪關島的遊客大部分來自台灣、韓國和日本，但自去年 2 月因疫情暫停旅客入境後，當地觀光業受到重創。關島觀光局為為拯救旅遊業，早前推出「AIR V&V」計劃，任何人想到關島接種疫苗，須向當地 10 間指定酒店預訂，包括住宿、機場來往交通等。

▲ 為拯救旅遊業，關島推出「AIR V&V」（Vaccines & Vacation）方案，讓海外遊客到當地觀光同時接種疫苗。

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旅客最快可以在抵達後第 2 日接種疫苗，未完成接種兩劑疫苗人士入境後仍須隔離至少 3 日。旅客可根據選擇接種的疫苗種類，逗留在關島 3 至 32 日，或更長日數。至於住宿費用由每晚 150 美元至 350 美元（約1,164至2,717港元）起。

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