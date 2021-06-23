【日蛋新選擇】助農民拓展海外市場！日本高岡市雞蛋本月外銷至香港 計劃每月出口 20 噸

蘭王蛋、新紀元蛋，這些都是香港人「食慣」的日本雞蛋，而未來又會有新品種的日本雞蛋進軍香港。位於日本富山縣高岡市的雞蛋，由今月起會外銷至香港，暫時計劃每月出口 20 噸，有助當地農民拓展海外市場。

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首批外銷至香港的雞蛋為當地品牌 Toco Egg 的「北陸 Umare」。據高岡市雞蛋協會的網站指，「北陸Umare」是以豆渣、米糠和麥麩等發酵飼料飼養的雞蛋，為煮食用雞蛋。至於外銷至香港的雞蛋數量，暫時計劃每月出口 20 噸，再視乎銷售情況才將出口量增加至 40 噸。

▲ 「北陸Umare」是以豆渣、米糠和麥麩等發酵飼料飼養的雞蛋，為煮食用雞蛋。至於外銷至香港的雞蛋暫時計劃每月出口 20 噸，再視乎銷售情況才將出口量增加至 40 噸。

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日本不斷為本地農產品拓展海外市場，是希望在 2025 年時，農產品出口額達到 2 萬億日圓（約港幣 1,496 億元）。到 2030 年時更要達到 5 萬億日圓，為此將在 2021 財年提出 99 億日圓的援助。日本政府將本地農業轉向出口的計劃，在安倍晉三在任時已經制定的政策，以應對日本人口高齡化，需求減少的問題。

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