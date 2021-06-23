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【日蛋新選擇】助農民拓展海外市場！日本高岡市雞蛋本月外銷至香港 計劃每月出口 20 噸

商管策略 12:50 2021/06/23

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蘭王蛋、新紀元蛋，這些都是香港人「食慣」的日本雞蛋，而未來又會有新品種的日本雞蛋進軍香港。位於日本富山縣高岡市的雞蛋，由今月起會外銷至香港，暫時計劃每月出口 20 噸，有助當地農民拓展海外市場。

朝日再推 700 萬罐 Asahi Super Dry 生啤應市 炒價高出 3 倍！見下頁

首批外銷至香港的雞蛋為當地品牌 Toco Egg 的「北陸 Umare」。據高岡市雞蛋協會的網站指，「北陸Umare」是以豆渣、米糠和麥麩等發酵飼料飼養的雞蛋，為煮食用雞蛋。至於外銷至香港的雞蛋數量，暫時計劃每月出口 20 噸，再視乎銷售情況才將出口量增加至 40 噸。

「北陸Umare」是以豆渣、米糠和麥麩等發酵飼料飼養的雞蛋，為煮食用雞蛋。至於外銷至香港的雞蛋暫時計劃每月出口 20 噸，再視乎銷售情況才將出口量增加至 40 噸。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

日本不斷為本地農產品拓展海外市場，是希望在 2025 年時，農產品出口額達到 2 萬億日圓（約港幣 1,496 億元）。到 2030 年時更要達到 5 萬億日圓，為此將在 2021 財年提出 99 億日圓的援助。日本政府將本地農業轉向出口的計劃，在安倍晉三在任時已經制定的政策，以應對日本人口高齡化，需求減少的問題。

盒裝生蠔受歡迎  網購公司遂推出原隻日本蠔  $38 隻食前即開保證新鮮見下頁

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政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 廖淑瑩

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