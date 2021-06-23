【創新低價】日本製 Medicom Comfort+ 口罩 特價售 $115/50個

東興大藥房表示， 正特價發售日本製 Medicom Comfort+ 口罩。



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日本製的 Medicom 口罩，一定多人購買。不但因此它是唯一日本製造的 Medicom 口罩，其透氣和擁有牛油紙底層，不少人也覺得舒服。東興大藥房剛以特價 $115/50 個發售，比官方網店稍平 $5。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。