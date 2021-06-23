【太陽能商機】 疫情下村屋住宅工程暫停 太陽能工程公司轉戰企業客路覓出路

港府 2018 年推出上網電價計劃，住戶或工商戶安裝太陽能發電系統，經電力公司評估發電容量計算上網電價，市民可獲取收入，針對能源效益鼓勵市民使用太陽能可再生能源。有太陽能工程公司一改村屋住宅目標客群，為後疫情作好部署成功擴闊新客路。

近年太陽能工程公司迅速冒起，興卓投資有限公司主力投資太陽能，而投資合作及業主投資工程成為主要商業模式，旗下的興卓太陽能有限公司設度身設計太陽能發電裝置、生產、安裝、保養和顧問等一條龍服務。

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興卓太陽能有限公司行政總裁梁仲賢表示，企業客戶大多是食品廠及物流公司，因物流公司的範圍較大，適合較寬和大的天台，而青衣及元朗等地區大多安裝太陽能發電裝置；在住宅方面，部分屋苑通過立案法團後，全屋苑進行安裝太陽能發電系統的工程。

但在疫情下，改變了公司的目標客群。梁仲賢指：「早期整個行業客群偏向村屋住宅，疫情期間住宅客戶不欲他人探訪，大部分住宅工程暫停，反而部分企業開始對太陽能系統有需求，因此公司將資源投放工商客戶，開拓新客路。現時非住宅類銷售額有所上升，村屋住宅營業額由百分百，變為 15 至 20 % 左右。」

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至於後疫情時代部署策略，梁氏表示：「疫情下公司準備計劃書，透過電郵郵件傳送計劃書，發送至目標的企業客戶，當疫情緩和社會逐漸恢復正常看見回報，目標客戶便開始考慮安裝太陽能系統的回報及對環保的貢獻等等。」至於未來期望發展可再生能源，計劃開發儲能裝置，並應用在不同場所。

早前環境局發表的《香港氣候行動藍圖2030+》報告，估算由現時至 2030 年間，香港能以風力、太陽能轉費為能的可再生能源的潛力，約 3 至 4 %。

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