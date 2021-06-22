【附滙豐最新回應】滙豐新措施! 海外客戶或不能再使用網上銀行 移民英國老闆：VPN 搞掂

▲ Jeff 指出使用VPN 即可解決問題。

滙豐銀行發出網上通告，指 7 月 26 日起將推出網上及流動理財條款修訂版本，若客戶在香港以外地方使用或下載網上或流動理財，滙豐未必獲准向客戶提供相關服務。有赴英老闆表示只要使用 VPN 即可，問題不大。

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滙豐銀行新通告指出，滙豐於香港特區受監管和獲准進行銀行服務，網上及流動理財服務只供該行在香港特區的客戶，在香港使用。未來推出新的條款修訂版本後，銀行或者不能再為海外客戶提供網上理財服務。

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▲ 第二個方法是直接不使用滙豐銀行，在英國做生意的 Jeff 指出需要衡量得失。

赴英老闆 Jeff (化名)將在當地開展貿易業務，他指出滙豐的新措施對他的影響並不算大，未來如果限制海外客戶的話，到時使用 VPN 即可繼續使用服務。

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VPN 的全稱為 Virtual Private Network ，虛擬專用網絡。是一種透過工具加密、偽裝自己身份的技術，經常用於突破封鎖，瀏覽被限制的網站。Jeff 說：「應該都是用 VPN 的了，相關的技術已經非常成熟。當然乾脆一點，直接不用滙豐改用其他銀行都可以，但銀行戶口一轉又有好多程序。到時要看看是用 VPN 比較煩，還是換銀行會一勞永逸吧。」

更新：滙豐銀行企業傳訊部（亞洲）晚上發出聲明，指香港客戶可以如常於海外使用網上及流動理財服務，沒有更改相關服務的計劃。是次條款更新，是將目前的「滙豐網上理財條款及細則」及「香港滙豐流動理財應用程式及流動保安編碼條款及細則」合併為單一文本，方便客戶能一併查閱。滙豐在其他營運地點亦有類似條款。滙豐就此事為客戶帶來不便致歉。

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圖片來源: David Peterson、Stefan Coders @ Pexels