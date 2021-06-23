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【港產糯米糍】七日快閃店先追人流   後開實體店以創新產品創盈利 

商管策略 15:55 2021/06/23

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嚐雪在將軍澳開辦七日快閃店。

有港產糯米糍品牌主打市集、快閃店市場。其先透過短租舖位了解市況，並再於合適地段開辦租期較長的實體店，分攤風險創造盈利。

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專營各式糯米糍的「嚐雪」創辦於 2015 年，創辦人盧錦鴻指出現時品牌會以街坊展銷攤位作為銷售主力，說：「近期銷情有所好轉，但仍未回復到疫情前的水平。所以要在不同區份開辦不同攤位增加知名度、了解市況。」

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盧錦鴻指出，根據租期、檔位人流，短租的租金會有一定程度的浮動，在一些人流最旺的地段，日租租金甚至會超過 3,000 元，壓力非常大，有時忙完一輪都有可能錄得虧蝕，他指：「短租的七日快閃店，其實租金一直都非常平穩，就算是社運、疫情，租金仍保持著一天最少 2,000 元。所以現時我們都會傾向找一些較長租的舖位，理想的情況會是租一、二個月左右。人流會少一些，但攤分下來日租只要 700 至  800 元，風險較低。天后、上水我們都有做過長租舖，反應不錯。」

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由於持續參與市集、開辦快閃店，盧錦鴻對於近期市道亦有一定了解，說：「近期人流變少，消費意欲亦比之前低了。可能是因為近年失業率高，大家『今日唔知聽日事』，傾向留錢傍身。所以我們更加需要主動去客源多、人流旺的地方。未來除了將軍澳區，我們亦正考慮在青衣城、九龍灣設立快閃店。」

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除了追人流之外，品牌亦推出了多款新口味產品，例如特濃朱古力、柚子蜜蘆薈味的糯米糍，他說：「新口味可以讓客人保持新鮮感。始終做食品不能夠太過保守，我們亦正研究新味道例如奶茶口味。希望未來能夠繼續將新產品帶給不同區的市民。」

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撰文 : 陳文政

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