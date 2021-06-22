MuChen x Good Mask 海底珊瑚世界潛水比熊口罩 Lv3 售 $40 盒

香港口罩廠 Good Mask 正發售 MuChen x Good Mask 海底珊瑚世界潛水比熊口罩。



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MuChen 又有新作品跟 Good Mask 合作推出，今次口罩名為海底珊瑚世界潛水比熊，即日起 Good Mask 門市有現貨售賣。口罩為成人中碼 175*95mm （外耳式）、BFE, PFE, VFE >99% 和 ASTM Level 3，售價為 $40/ 盒 (10片獨立包裝)。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。