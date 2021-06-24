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【環保潮流】日本 Starbucks 9 月起全面使用紙製飲管 盼 2023年 減廢 50%

商管策略 15:46 2021/06/24

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環保近年成為企業關注的議題，繼早前中國星巴克推出「渣渣管」後，日本方面亦宣布在今年 9 月起全面使用紙製飲管，以 2023 年全球減少 50% 塑膠廢料為目標。

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日本星巴克早前宣佈，在今年 9 月起星冰樂將開始提供由 FSC(R) 認證的紙飲管，並把全國分店所有膠飲管換成紙製。雖然紙飲管比膠飲管環保，但其吸水後容易變軟影響飲用過程，而中國星巴克就「行前一步」推出以咖啡渣作為原料製成的飲管。據星巴克介紹指，「渣渣管」是由 PLA（聚乳酸）和咖啡渣製成的可生物降解的飲管，4 個月內可降解 90% 以上，製造飲管所使用的咖啡渣均來自星巴克的自家咖啡萃取後再利用。公司表示，比起紙飲管，「渣渣管」有更好的飲用體驗，如耐攪拌、長時間浸泡不易溶化、不易黏嘴，方便顧客飲用。

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即使「渣渣管」比起紙飲管提供更好的飲用體驗，但成本仍是星巴克的一大挑戰。在規模化採購的前提下，無論是用可降解物料、紙製飲管或咖啡渣飲管，成本大約是膠飲管兩倍以上。

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Photo：Starbucks

撰文 : 廖淑瑩

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