外賣需求上升 製造大量垃圾! 日本推「一壓即扁」環保外賣盒 不佔空間兼慳成本

疫情期間，日本市民對外賣的需求大增，令外賣盒的使用量亦隨之上升。有日本設計師為減少外賣盒棄置量，推出「一壓就摺扁」環保便當盒，不佔垃圾桶空間兼減省食肆成本。

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環保便當盒整個以白色為主，設計師以「垃圾減量」、「零負擔」丟棄垃圾為目標，創作出「一壓就摺扁」便當盒。當食客享用完便當後，只要沿著摺線就能將盒身壓扁，因為整個外賣盒是以相同材質製成，丟棄時也不需要另外分類，壓扁後直接丟棄即可。便當盒分為上蓋和盒身兩部分，盒身由單張紙摺疊而成，無縫隙不會漏出醬汁。雖然內層沒有上塗料，但因其紙的材質特性，仍能防止水份和油漬滲透。

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