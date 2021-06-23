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外賣需求上升 製造大量垃圾! 日本推「一壓即扁」環保外賣盒 不佔空間兼慳成本

商管策略 14:27 2021/06/23

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疫情期間，日本市民對外賣的需求大增，令外賣盒的使用量亦隨之上升。有日本設計師為減少外賣盒棄置量，推出「一壓就摺扁」環保便當盒，不佔垃圾桶空間兼減省食肆成本。

日本雀巢新設自動售賣機 售保質期較短食品 減少棄置成本避免浪費見下頁

環保便當盒整個以白色為主，設計師以「垃圾減量」、「零負擔」丟棄垃圾為目標，創作出「一壓就摺扁」便當盒。當食客享用完便當後，只要沿著摺線就能將盒身壓扁，因為整個外賣盒是以相同材質製成，丟棄時也不需要另外分類，壓扁後直接丟棄即可。便當盒分為上蓋和盒身兩部分，盒身由單張紙摺疊而成，無縫隙不會漏出醬汁。雖然內層沒有上塗料，但因其紙的材質特性，仍能防止水份和油漬滲透。

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【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

隨著生活模式改變，令日本外賣市場 10 年來增長 27%。在新冠肺炎疫情下，Uber Eats、Foodpanda 等餐飲外送的需求上升，導致食品包裝大量使用及棄置。

調查：日本餐飲業破產餐廳達 1600 間 疫情下料破產宗數持續上升見下頁

參考郵箱設計! Panasonic 推新型包裹箱 Pakemo  收件不用「夾時間」兼慳人手見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 廖淑瑩

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