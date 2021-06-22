【消費券】迎 $5,000 消費券商機! 美容業界將推新會員優惠及套餐

港府派發 5000 元消費券的計劃，將於 7 月 4 日至 8 月 14 日接受申請，消費券接受 4 種儲值工具的付款方式，包括支付寶香港、八達通、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK 等。國際美容企業連鎖管理協會表示，會配合社會大環境推動市民消費。

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國際美容企業連鎖管理協會創會會長郭敏霞（Maggie） 表示：「一般美容院設有 Visa 和 易辦事 EPS 支付工具，現時行家查詢其他電子支付工具，例如支付寶等付款方式，相信其他同行就消費券推出相應優惠，配合社會大環境，推動本港消費意欲。」

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郭敏霞又指：「自家美容中心，第一步先著手付款方法，選擇一款能聚合不同儲值支付方式的電子支付服務供應商，同時又計劃推出新會員『試做』優惠及套餐吸客。」

消費券的適用消費項目，包括接受支付寶香港、八達通、Tap & Go「拍住賞」及 WeChat Pay HK 作付款方式的本地零售、餐飲和服務業商戶的實體及網上店舖，例如:零售店、街市攤檔、百貨公司、超級市場、便利店、餐廳、快餐店、咖啡店、娛樂設施、美容院、公共交通等。

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