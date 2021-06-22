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本地遊放寬 澳門通關現曙光 旅議會 : 盼政府執行新措施時既簡單又具彈性

業界頭條 14:00 2021/06/22

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本地遊將有條件放寬。

政府宣布周四起放寬部分防疫措施，本地遊會有條件放寬、澳門亦有望通關。旅遊業界希望新政策在執行上能夠簡單並兼具彈性，以有效率的方式幫助業界。

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旅遊業議會主席黃進達。

本地旅遊團若參與人士有三分二接種了第一劑疫苗，每團人數上限可由目前的 30 人放寬至 100 人。旅遊業議會主席黃進達歡迎相關措施，說：「暫時有關政策的詳情和執行方式仍未公布。在疫情緩和期間我們一直爭取放寬限制，上述條件仍是首次聽聞。我們希望新措施在執行上可以盡量簡單、有彈性，始終我們在收客的時候，很難估計團友會否有三分之二人打針。臨近七月，新一輪的『賞你遊』推出，我們展望市況會繼續好轉。希望未來進一步放寬的條件不會太過苛刻，畢竟要業界和旅客都符合到條件，對整體環境才有幫助。」

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港澳直通巴士將有望八月中重啟業務。

澳門政府表示，最快在香港連續 28 天無本地新冠肺炎病毒確診個案後，便可有條件下推出通關名額，香港目前已連續 14 日沒有本地確診個案，屆時來往兩地的人士需接種新冠疫苗，並且來澳前與抵澳後要進行多次病毒核酸檢測，在全部結果陰性前，限制在澳門的社區活動，不可以參與公眾活動，兩地亦會建立熔斷機制，在疫情有變時隨時中止通關便利措施。

疫情產品出口呆滯　本地禮品公司轉嬰幼用品攻中港市場見下頁

港澳一號董事兼港澳直通巴士協會秘書長李貴平說：「現在我們我們捱到現在，等到 14 日又再等 14 日。不過有計劃怎樣也好過前路茫茫。如果疫情在七月份無大變化，相信八月中前便可通關。」

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政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 陳文政

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