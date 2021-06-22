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扼殺小商家生存空間？印度擬禁境外網店推限時優惠 避免不公平競爭

商管策略 18:40 2021/06/22

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網店電商的限時折扣活動，往往可以吸引大量顧客光顧。不過這種情況可能會在印度消失，因當地經營實體店的商家抱怨，無法與電商的限時折扣活動競爭，計劃向政府提議禁止電商的限時折扣活動。

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印度消費者事務部（Ministry of Consumer Affairs）的聲明表示，實體零售商認為境外的電商繞過印度法律，推出優惠活動進一步削弱他們的競爭力，並計劃提案，禁止這些境外電商推出限時優惠活動，以消除不公平競爭，另外也提議這些相關企業不得成為營運商。提案中還建議電商在消費者結帳的頁面中，放上其他類似產品，以確保國內商品能與之公平競爭。

當地經營實體店的商家抱怨，無法與電商的限時折扣活動競爭，計劃向政府提議禁止電商的限時折扣活動。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

一旦法案通過，可能會打擊亞馬遜、Flipkart 等境外電商。對此新建議，亞馬遜及 Flipkart 均表示，他們都有遵守印度的法律。根據印度法律規定，境外電商不得直接在印度售賣產品，只能提供售賣平台。但《路透》今年 2 月曾報導，亞馬遜在印度長期提供一些賣家優惠待遇，另外持有兩間賣家母企的股份，亞馬遜否認有向持股企業提供相關優惠。

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撰文 : 廖淑瑩

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