【職場大忌】薪金是秘密？國內打工仔打聽同事薪金遭解僱?

打聽同事薪金是職場大忌？中國一位打工仔早前因為向同事打聽薪金，最後竟遭到公司即時解僱。「打聽工資被開除」很快成為網絡熱話，雖然不少人為此抱不平，但有網民認為不打聽同事薪金，是職場生存最基本常識。

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近日一名網友在微博發帖稱，自己在互聯網企業工作，本月因加班較多，而獲得不少加班費。他因有同事加班的時數與自己差不多，便問對方獲得多少加班費。該網友稱，自己當時是在辦公室公開詢問同事，但對方未有正面回答。但到第二天，公司的高層就與他商討解僱事宜，並給予合法賠償。該網友委屈地說：「這又不是甚麼見不得人的事，至於要開除我嗎？」

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此文一出，「打聽工資被開除」立即成為熱搜話題。有網友指，很多公司是不允許打聽薪金，這是職場生存最基本常識。有網友直言要三緘其口，人與人之間的圈子特別小，稍有不慎隨時被人「跣一鑊」！雖然有網友認為，以打聽薪金為由開除員工是不合法，但也指出中國裁判文書網上早前公開一份類似案例，指瀋陽一名男子因為打聽同事的薪金，被公司開除。公司指他不勝任工作，在工作期間多次打聽其他人薪金，違反薪酬保密制度，並多次違反主管的工作分配，年終考核不合格，因而將其開除。

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