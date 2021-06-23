  • 27°C
香港時間 : 2021623日 (週三) 13:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場大忌】薪金是秘密？國內打工仔打聽同事薪金遭解僱?

商管策略 13:30 2021/06/23

分享：

打聽同事薪金是職場大忌？中國一位打工仔早前因為向同事打聽薪金，最後竟遭到公司即時解僱。「打聽工資被開除」很快成為網絡熱話，雖然不少人為此抱不平，但有網民認為不打聽同事薪金，是職場生存最基本常識。

夠快樂先可入公司! Canon 中國子公司裝「微笑辨識」AI 監視器 職場監控成「日常」？見下頁

近日一名網友在微博發帖稱，自己在互聯網企業工作，本月因加班較多，而獲得不少加班費。他因有同事加班的時數與自己差不多，便問對方獲得多少加班費。該網友稱，自己當時是在辦公室公開詢問同事，但對方未有正面回答。但到第二天，公司的高層就與他商討解僱事宜，並給予合法賠償。該網友委屈地說：「這又不是甚麼見不得人的事，至於要開除我嗎？」

    點擊圖片放大
    +2

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

此文一出，「打聽工資被開除」立即成為熱搜話題。有網友指，很多公司是不允許打聽薪金，這是職場生存最基本常識。有網友直言要三緘其口，人與人之間的圈子特別小，稍有不慎隨時被人「跣一鑊」！雖然有網友認為，以打聽薪金為由開除員工是不合法，但也指出中國裁判文書網上早前公開一份類似案例，指瀋陽一名男子因為打聽同事的薪金，被公司開除。公司指他不勝任工作，在工作期間多次打聽其他人薪金，違反薪酬保密制度，並多次違反主管的工作分配，年終考核不合格，因而將其開除。

騰訊試行每周三 6 時強制下班 OT 需申請 網民嘲：變相 WFH見下頁

8 個月一次「大換血」、員工流動率達 150%!  亞馬遜推臨時加薪、無薪休假留員工？見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【公關災難】領政府援助金卻向高層派獎金捱批 加航終「跪低」高層需歸還獎金
2021/06/09
【公關災難】領政府援助金卻向高層派獎金捱批 加航終「跪低」高層需歸還獎金
一場疫情看破公司嘴臉？美國現「憤怒離職潮」 邊個一個行業離職率最高?
2021/06/18
一場疫情看破公司嘴臉？美國現「憤怒離職潮」 邊個一個行業離職率最高?

你可能感興趣

【公關災難】領政府援助金卻向高層派獎金捱批 加航終「跪低」高層需歸還獎金
13:45 2021/06/09
【公關災難】領政府援助金卻向高層派獎金捱批 加航終「跪低」高層需歸還獎金
一場疫情看破公司嘴臉？美國現「憤怒離職潮」 邊個一個行業離職率最高?
19:40 2021/06/18
一場疫情看破公司嘴臉？美國現「憤怒離職潮」 邊個一個行業離職率最高?
行政管理 企業文化 職場文化 中國

下一篇文章

【日蛋新選擇】助農民拓展海外市場！日本高岡市雞蛋本月外銷至香港 計劃每月出口 20 噸
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣