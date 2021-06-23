【大灣區商機】榴槤副食品需求日大 商店藉榴槤進軍國內市場

近年港府鼓勵港人往大灣區發展，有企業家認為藉香港商譽和名氣的優勢推廣品牌，為進軍大灣區市場作部署。

馬妃雪蘭品牌於逾 20 年歷史，主售榴槤副產品，包括冰皮月餅及曲奇等節日產品；該食品廠與馬來西亞榴槤果園合作，並在當地設立廠房，自2016 年曾憲權接管品牌後，並計劃擴展業務至大灣區。

「馬妃雪蘭」的營運總監曾憲權（Pio）表示，種生果要「睇天做人」，當豐收時除市場格價降低外，需處理賣不出生果，而一般食品廠設廠房生產副產品，保持產品保質期：「馬來西亞廠房收集榴槤果園生果，將外觀畸形榴槤製成榴槤冰皮月餅，同時成招牌產品，又是主要收入來源，單是冰皮約花 6 年時間研究。」

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曾憲權又指，香港商譽和名氣的優勢推廣品牌：「數年間參與不同試食展覽，收集市場調查資訊，第一年製作約 3000 盒月餅，市場受歡迎程度高，之後兩年產量穩定增長，同時網購平台設自提點作銷售，慢慢建立口碑。直至 2019 年後減產限量售 500 盒，以滿足熟客支持。」

近年推出生果味道的「Cocoron 曲奇」 的烘焙甜品，打正旗號進軍內地。曾憲權又說，2020 年正式進軍內地，內地投資方對馬妃雪蘭品牌有興趣，本身自營專屬超市，連繫附近住戶小社群圈子，在實體售點售賣 『Cocoron 曲奇』，預先包裝食品容易進入內地市場，通過內地零食品規例已在 5 間超市上架。」

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不過，今年 6 月 1 日馬來西亞當局曾宣布全國封城 。曾憲權稱：「我們產品在馬來西亞製作，經船運將貨櫃到達國內指定地方儲存和包裝。疫情下中國海關加緊切查為杜絕零星個案，稍有發現貨櫃有病毒跡象自行銷毀，及向持有人收取銷毀費，這樣情況下我不能夠博。站於他們立場，我是贊成；對我而言是損失，未能承擔貨櫃價值，亦沒有保險受保，只可暫停今年國內銷售。」

曾憲權續說：「最大問題是是在香港建立多年商譽，銷售業務已踏進內地，影響公司企業客戶 （B2B） 及面向消費者客戶（B2C ），引身許多客戶服務問題，例如詢問及賠款問題等等，我是不能承擔他們損失，一般月餅產品 8 月至 9 月是旺季，直至現在難遇計疫情走勢，唯有集中香港市場繼續推廣品牌。」至於未來 3 年計劃打造品牌，並國內開設 150 間店舖。

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