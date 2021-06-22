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參考郵箱設計! Panasonic 推新型包裹箱 Pakemo  收件不用「夾時間」兼慳人手

商管策略 15:26 2021/06/22

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近年網上購物盛行，各大物流商積極部署「最後一里」。但到了收取貨件的環節，大部分因送件時間不合等原因，從而增加時間成本。為了解決情況，Panasonic 早前推出 Pakemo 包裹箱，可直接安排在住宅門前，速遞員隨時送件，令客戶在收件時不用再「夾時間」兼節省人手。

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包裹箱可直接安裝在家門前，速遞員能輕鬆放入包裹，取出則需要用戶的密碼鎖。在設計上，Pakemo 的翻蓋可開啟至 80 度，內部擋板設計讓物品「易入難出」。速遞員只要打開 Pakemo 頂部的蓋子就能放入包裹，用戶需要解鎖，才能將 Pakemo 內的物件取出。 Pakemo 目前設計成能安裝在門牆、外牆和門柱上。

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Panasonic 住宅系統事業部商品開發部表示，現時郵件的數量正減少，而包裹數量則錄得增長，最主要原因是電商逐漸普及。根據 2019 年日本經濟產業部的調查顯示，電商 B2C 的規模已達到 19.4 兆日圓，比前年的 18 兆日圓增長近 7.65%，而 B2B 的規模更達到 353 兆日圓，較前年增長 2.5％。隨著消費模式逐漸以網上為主，收件的便利性也愈來愈重要。因此大部分電商和二手平台，允許產品以大郵件或小包裹方式投遞，提高運輸時的便利性。

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撰文 : 廖淑瑩

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