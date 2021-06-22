【唔好貪涼快?】冷感口罩其實唔清涼 或會釋出過量甲醛? 港口罩廠列出四大問題

最近愈來愈多香港口罩廠推出採用冷感不織布製成的冷感口罩，讓用戶在夏日中也可以較涼快。不過近日有不少消息指，冷感口罩可能會釋出過量甲醛，或影響健康。



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香港口罩廠 Savewo 救世在 Facebook 發文指，有不少客戶希望廠方推出冷感口罩，但其實廠方早在於 3 月就開始著手研究以冷感不織布去製造口罩。雖然廠方已成功研究救世自家冷感口罩配方，但由於種種原因放棄推出。廠方指出，冷感口罩有多種問題。

1. 配戴後涼爽感覺難持續

QMAX 瞬間冷感度準確名稱為「接觸瞬間涼感」。接觸瞬間涼感是指皮膚與低於其溫度的不織布接觸瞬間，引起皮膚表面熱量快速流失、溫度迅即下降，令人產生涼爽感覺。但織物接觸皮膚後，不織布温度會同步化，所以最大涼爽感覺會隨之消失。必須重新冷卻不織布，再幹載到面上後才能再次感受涼爽感覺。

2. 環境温度低於體温才能散熱

冷感不織布原理是利用加速熱傳導的基本原理來散熱，因為人體體表温度約為 32 度，正常大部分情況都低於環境温度提供散熱功能。但香港的天氣太熱，夏天環境温度十分高，温差減少同時會減少散熱效果。如果環境高於人體體表溫度（32 度），更加會有反效果，變相吸熱。

3.口罩的多層設計成阻礙

一般口罩有三層至四層設計，如果只在底層不織布浸泡冷卻助劑或加入冷感顆粒加速熱傳導，其實效果並不明顯。廠方以傳統電腦 CPU 散熱例子說明，正規金屬散熱片擁有極高的熱傳導性能，但也要以風扇換氣來令它散熱，否則散熱的效能也是有限的。用戶可以想像把金屬散熱片風扇換成了隔熱海棉，那麼散熱片的散熱功能就會失效。如果要令冷感口罩的底層散熱功能得以發揮作用，就必須採用較薄的外層及中層不織布，減少對散熱效能的影響。但此舉會對口罩的性能造成影響，尤其是抗血滲功能。因為冷感口罩的底層多為親水物料，再加上較薄的外層及中層不織布，大大減低了抗血滲性能。

4.冷感不織布有安全隱憂

由於口罩是利用不織布製作，難以用傳統編織法或合成物料的方法去加強熱傳導，所以不織布原料供應商大多採用含有甲醛的冷感助劑，來取得更高的 QMAX 瞬間冷感度，如果未經過適當的淨化程序就用這些不織布來製成口罩，口罩便會很容易釋出過量的甲醛。如果濃度高就會有難聞的異味，對呼吸系統造成不適，長期使用甚至會危害身體健康。

廠方亦建議用家在使用冷感口罩時，如果有異味或感到不適，應該立即停用。如果用戶對自己使用的冷感口罩有懷疑，可把它送到給 SGS 及STC 等專業檢測機構進行ISO14184:1:2011 甲醛的測試，而收費也只需 $500 至 $650。

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此外，另一口罩商異度空間工作室亦在 Facebook 貼文，指本來會向客戶免費派發清涼口罩試用裝。但後來發現經測試後，發現這批清涼口罩在完全密封的密實袋中，甲醛濃度升至 0.125mg/m3 (125μg/m3) ，而香港室內甲醛濃度在 0.1mg/m3 (100μg/m3) 仍被定為良好級，若超越這個數值便定性為超標。廠方指，由於口罩有一定漏氣度有助通風，以及配戴時間 (數小時) 相比其他甲醛室內暴露時間測試 (數天至數週) 更短，使用過試用裝的客人並不會因而受任何短暫或長期影響。但為安全起見，異度空間工作室已即時抽起所有未派發之清涼口罩，並向所有受是次事件受影響的客人致歉，並著客人立即銷毀相關口罩。



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