  • 26°C
香港時間 : 2021622日 (週二) 13:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

網上競爭大! 潮流網店轉戰地舖 於將軍澳開快閃店試水溫

商管策略 12:03 2021/06/22

分享：

「hello bear!」在將軍澳開辦快閃店。

網店在疫情裏大受歡迎，競爭漸趨激烈，隨著疫情緩和，部份網店開始另尋出路，研究開辦地舖的可能性。有網店在本月以快閃店模式「試水溫」，探索合適品牌的新地段。

市民不願外出聚會 主婦上門煮餐成新商機 包煮包食材一口價見下頁

「hello bear!」 品牌創辦於 6 年前，聯合創辦人 Tommy Liu 說：「我們本身是網店，主力做電商、批發，在觀塘亦設有 100 多呎的樓上實體店，方便看現貨、取貨的客人。後來生意上軌道，我們就在同區搬了新舖，現在的樓上舖位大約 400 呎左右。」

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生見下頁

hello bear! 主售各式家庭用品，例如化裝品、零食、防曬用品、清潔用品等等。為了開拓新客源，品牌在六月在將軍澳廣場開辦為期一個月的快閃店。聯合創辦人 Wendy Lau 說：「這次也是我們首次做地舖形式的實體店，希望可以透過線下活動為品牌找到啱的發展路向，開拓新客源。快閃店會贈送網店優惠券、出售各類市面較罕見的產品，未來客人要購買補充裝可以來我們的網店逛逛，盡量將快閃店的客人帶回網店。」

抑菌同時有護膚美妝功能! 港商推神奇噴霧攻疫下新市場 並開拓海外銷售見下頁

Tommy 指出快閃店銷情比預期好，除了附近居民覺得快閃店有新鮮感外， hello bear! 提供市面少見的產品亦滿足了市場缺口。

Tommy 坦言網店雖能接觸大量客戶，,可是網上雜音太多，難以區分優質顧客，又說：「網店門檻低，所以競爭好大，要在現時的基礎下進一步加大規模，資源投放的成本會非常高，尤其近年社交媒體廣告費極高，相對之下開辦實體店去接觸新客源，生意可能會更好做。為了令更多人認識我們，我們未來會繼續在不同區開快閃店，並以民生區、住宅商場為主，下個地段會選擇荃灣或者沙田，最後再看反應去決定實體店落實在那一區。」

疫情回穩婚宴市場復甦　接送公司一條龍服務串連更多生意見下頁

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 陳文政

相關文章

【日本蠔熱賣】盒裝生蠔受歡迎 網購公司遂推出原隻日本蠔 $38 隻食前即開保證新鮮
2021/06/19
【日本蠔熱賣】盒裝生蠔受歡迎 網購公司遂推出原隻日本蠔 $38 隻食前即開保證新鮮
【措施放寬】C、D類餐飲處所放寬增誘因？餐廳：不強迫員工打針 暫無意改變運作模式
2021/06/21
【措施放寬】C、D類餐飲處所放寬增誘因？餐廳：不強迫員工打針 暫無意改變運作模式

你可能感興趣

【日本蠔熱賣】盒裝生蠔受歡迎 網購公司遂推出原隻日本蠔 $38 隻食前即開保證新鮮
18:24 2021/06/19
【日本蠔熱賣】盒裝生蠔受歡迎 網購公司遂推出原隻日本蠔 $38 隻食前即開保證新鮮
【措施放寬】C、D類餐飲處所放寬增誘因？餐廳：不強迫員工打針 暫無意改變運作模式
23:32 2021/06/21
【措施放寬】C、D類餐飲處所放寬增誘因？餐廳：不強迫員工打針 暫無意改變運作模式
市場拓展 防曬護理 商業營銷 商場 疫情 將軍澳廣場 Tseung Kwan O Plaza 零售 媒體 廣告 沙田

下一篇文章

【疫市營商】樓上鋪瞄準客戶順手心態 推奇趣毛巾卷蛋糕吸客
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣