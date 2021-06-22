網上競爭大! 潮流網店轉戰地舖 於將軍澳開快閃店試水溫

▲ 「hello bear!」在將軍澳開辦快閃店。

網店在疫情裏大受歡迎，競爭漸趨激烈，隨著疫情緩和，部份網店開始另尋出路，研究開辦地舖的可能性。有網店在本月以快閃店模式「試水溫」，探索合適品牌的新地段。

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「hello bear!」 品牌創辦於 6 年前，聯合創辦人 Tommy Liu 說：「我們本身是網店，主力做電商、批發，在觀塘亦設有 100 多呎的樓上實體店，方便看現貨、取貨的客人。後來生意上軌道，我們就在同區搬了新舖，現在的樓上舖位大約 400 呎左右。」

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hello bear! 主售各式家庭用品，例如化裝品、零食、防曬用品、清潔用品等等。為了開拓新客源，品牌在六月在將軍澳廣場開辦為期一個月的快閃店。聯合創辦人 Wendy Lau 說：「這次也是我們首次做地舖形式的實體店，希望可以透過線下活動為品牌找到啱的發展路向，開拓新客源。快閃店會贈送網店優惠券、出售各類市面較罕見的產品，未來客人要購買補充裝可以來我們的網店逛逛，盡量將快閃店的客人帶回網店。」

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Tommy 指出快閃店銷情比預期好，除了附近居民覺得快閃店有新鮮感外， hello bear! 提供市面少見的產品亦滿足了市場缺口。

Tommy 坦言網店雖能接觸大量客戶，,可是網上雜音太多，難以區分優質顧客，又說：「網店門檻低，所以競爭好大，要在現時的基礎下進一步加大規模，資源投放的成本會非常高，尤其近年社交媒體廣告費極高，相對之下開辦實體店去接觸新客源，生意可能會更好做。為了令更多人認識我們，我們未來會繼續在不同區開快閃店，並以民生區、住宅商場為主，下個地段會選擇荃灣或者沙田，最後再看反應去決定實體店落實在那一區。」

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