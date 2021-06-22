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【疫市營商】樓上鋪瞄準客戶順手心態 推奇趣毛巾卷蛋糕吸客

商管策略 10:32 2021/06/22

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「大頭芋」在六月初推出全新產品「毛巾卷蛋糕」。

疫情緩和，有樓上小店推出更多產品，提高盈利的同時開拓新客源。

賣芋頭酥都有大數據分析？推新產品拓文青市場 見下頁

「大頭芋」在六月初推出全新產品「毛巾卷蛋糕」，創辦人譚綺敏（Mabel）說：「毛巾蛋糕其實是千層蛋糕的一種變體，最先是在內地興起的，後來傳入台灣，在台灣當地開始流行。在香港是一種較為罕見的食品。既然見到市場有缺口，我們便着手研究相關食譜，推出產品滿足市場需要。」

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【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

Mabel 指出近來市道反覆，營業額波幅非常大，甚至有時會出現營業額斷崖式下跌的情況，所以更需要以新產品增加收入來源。「大頭芋」的實體店是樓上鋪，客人在購物、提貨時，常常會順手購買其他產品，新食物便為他們提供更多選擇。

上水風味! 本地氈酒夏天新搞作 夥農場推四季桔氈酒 見下頁

Mabel 說：「其實上來的客人仍然是買芋頭酥為主，毛巾卷是錦上添花，或者說是透過它精美的外表來鼓勵消費。其實會特意上來的客人本身便較為樂意消費，或者倒過來說，只有樂意消費的客人才會來樓上舖。所以我們就為他們提供更多選擇，生意會易點做。推出新產品，的確會令我們花多了人力物力，但能夠開拓新客源，摸索芋頭酥以外的產品路線，整體上仍是有好處的。未來我們也會不停參加市集來增加知名度，例如七月中我們會在灣仔參加美食節活動。」

賀 50 週年! 日本麥當勞叔叔退位 超古老吉祥物回歸見下頁

一文看清：港九食肆休業重開狀況及營業時間【持續更新】

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政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

撰文 : 陳文政

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