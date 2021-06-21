【一盒齊 6 款】HKMB 仲夏•花頌系列口罩 獨立裝售 $68 盒

香港口罩廠 HKMB 針對炎炎夏日推出全新仲夏•花頌系列口罩。



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廠方推出的仲夏•花頌系列口罩，每盒設有六個款式包括:1.紫花飄飄 2.清涼白花 3.滿滿紫花 4.百花齊放 5.柔柔白花和 6.綠花紛飛。口罩提供 3E>99% 防護，售價為 $68/30 個，全獨立包裝，成人尺寸。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。