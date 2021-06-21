【逆市擴張】盾牌又開新分店 口罩劈價優惠全部 6.5 折起 消委會五星盾牌口罩賣 $39/50個

雖然香港口罩供應十分充裕，但有口罩商仍選擇擴充營業。盾牌口罩新一間的門市選擇在屯門開張。



【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】

盾牌口罩指，屯門專門店於 6 月 21 日開張，不計成本劈價 (官方口罩未折零售價可看下圖) 開售，回饋老客戶。優惠如下:

2021-6-21 星期一65折

2021-6-22 星期二7折

2021-6-23 星期三75折

2021-6-24 星期四8折

2021-6-25 星期五8折

2021-6-26 星期六8折

2021-6-27 星期日8折

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如以消委會五星推介盾牌 M40 成人口罩為例，原價售 $60 盒/50個，首日特價為 $39 盒，注意折扣每日遞減。其他口罩售價如下圖。注意優惠只限盾牌 FB 專頁粉絲客戶，所有客人必須 Like 盾牌專頁/ Follow 盾牌專頁和分享帖子給三個不同的朋友，才可以享受優惠。每人限購 5 盒，折扣口罩每日數量有限，售完即止。超過 5 盒口罩，正價發售。優惠只限50個盒裝外科3層平面口罩，散裝平面口罩、10個盒裝平面口罩、KF口罩系列、3D口罩系列及其他防疫產品均以正價發售。

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地址：鄉事會路112-140 號雅都商場 1樓 GoGo Mall S47 號舖

營業時間：每天上午11時-下午7時

Tel: 57072039



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。