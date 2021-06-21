【措施放寬】C、D類餐飲處所放寬增誘因？餐廳：不強迫員工打針 暫無意改變運作模式

隨著現行社交距離措施將於本周三（23日）屆滿，政府今日宣布放寬新一輪社交距離措施。其中食肆仍維持「4級制」，惟 C 及 D 類處所可分別放寬入座人數至 75% 及 100%。但有餐廳負責人表示，雖然措施有利生意，但不會因此強迫員工打針，因此暫時無意改變運作模式。

社交距離措施周三屆滿 政府放寬C類食肆座位至 75％ 最多 12 人一枱【見下頁】

泰菜餐廳「小曼谷」負責人 Mark Lam 坦言，放寬 C 及 D 類食肆的人數上限和營業時間可以讓餐廳回復宵夜時段，增加生意額。但要改變運作模式，變相要員工接種疫苗，他指店舖不會為此而要求員工接種疫苗。他續指，現時餐廳以 B 類模式運作（即堂食至晚上10時、最多4人一枱），仍然勉強可以營運。他認為，當局放寬 C 及 D 類食肆的運作模式，相信會令不少專門舉辦婚宴的酒樓改用這些模式經營。

▲ 「小曼谷」負責人 Mark Lam表示，雖然措施有利生意，但不會因此強迫員工打針，因此暫時無意改變運作模式。

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食物及衞生局局長陳肇始指，餐飲業務會維持現有 A、B、C 及 D類食肆安排，而 A、B 類防疫措施不變。

新一輪社交距離措施如下：

C 類食肆人數上限由50%上調至75%;



D 類食肆若所有員工已完成兩劑疫苗並已過 14 天, 人數上限由現行的 75% 上調至 100%, 每台人數上限放寬至 12 人、婚禮上限人數為 120 人;



酒吧每枱人數由 2 人放寬至 4 人，卡拉OK等處所亦同時放寬;

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