【有利商務往來】分兩階段減抵港人士隔離日數 港澳有望通關

本港已連續 14 日沒有任何本地個案，政府今日宣佈分兩階段減抵港人士的隔離日數，目前仍在研究具體實施安排。至於與澳門的通關安排，特首林鄭月娥指，目前評估料必須接種疫苗、需接受病毒檢測，將會由小量配額開始，並設有熔斷機制。

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林鄭月娥表示，就歐盟放寬對港人的入境檢疫安排，是反映香港疫情控制比較理想，因此同樣適度放寬抵港檢疫安排。當局分兩階段對從外國抵港人士的檢疫日數由目前的 14 日減至 7 日，入境人士需完成接種兩劑疫苗逾 14 日、需在機場接受檢測，同時需進行血清測試，結果需呈陽性。

▲ 至於實施「來港易」時間表需視乎內地的疫情發展，林鄭月娥指仍然有香港居民經「回港易」返港，「目前一宗由返港人士輸入的個案都無」。

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至於與澳門的通關安排，目前評估預計必須接種疫苗、需接受病毒檢測。港澳政府今日下午進行視頻會議，基於港澳兩地疫情平穩的前提下，達成了一些共識。來自香港人士有條件可以豁免隔離醫學觀察措施，執行時機為香港連續 28 天沒有本地個案，將循序漸進分階段開展，每階段均有名額限制。具體執行細節將再公佈。



林鄭月娥指，與內地的通關安排，則仍需與內地機關磋商，爭取減低檢疫要求。至於實施「來港易」時間表需視乎內地的疫情發展，林鄭月娥指仍然有香港居民經「回港易」返港，「目前一宗由返港人士輸入的個案都無」。

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