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【電子消費券】市民最快 8 月可領取! 商戶：已有顧客查詢會否推出優惠 料生意上升 3 成

商管策略 17:41 2021/06/22

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政府上星期公布 5 千元電子消費券詳情，市民最快可在 8 月初領取，有望刺激本地消費市道。有商戶表示，消費券推出後已經有客人查詢店舖會否推出優惠，預期消費券會為店舖增加約 3 成生意。

電子消費券 7月 4 日早上 6 時起接受申請 可選網上登記或填書面表格見下頁

西裝店 PHILO- 創辦人 Elisa Wong 表示，消費券對店舖有幫助，預計可以為店鋪增加 3 成生意額。「其實消費券的金額已經包括哂西裝的價錢，客人只要俾多幾百元就可以購買袖扣」，Elisa 計劃推出一些小額優惠，例如恤衫等，讓顧客不用一次過花光消費券。

PHILO- 創辦人 Elisa Wong。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

電子消費券有兩種支付方式，以 Wechat Pay HK、Alipay HK 及 Tap & GO 可分兩期領取，第一期 2,000 元和第二期為 3,000 元。首兩星期完成登記的市民可在 8 月 1 日可獲取第一期消費券，兩個月後可獲第二期，款項會直接發放至電子錢包。

至於八達通則分 3 期發放：第一期 2,000 元、第二期 2,000 元及第三期 1,000 元，惟用戶要待首兩期 4,000 元用完後才可獲第三期，用戶需透過八達通 APPS、八達通服務站或交通津貼機領取款項。政府表示，合資格的消費包括本地交通、零售、餐飲、服務業，網上或實體消費均可。

政府電子消費券 7 月起接受派發登記 商家指市民消費仍審慎 將推優惠配合消費券見下頁

市民須簽署居港聲明 政府會抽查! 商會：宜於社區中心助長者登記 新措施確保振興本地市場見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 廖淑瑩

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