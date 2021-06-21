【港餐飲業喜訊】社交距離措施周三屆滿 消息 : 政府擬放寬食肆座位至 75％ 最多 12 人一枱

現行社交距離措施將於本周三（23日）屆滿。隨著本港已經連續多日錄得零本地確診個案，有消息指，政府擬放寬一系列社交距離措施，包括增加食肆客人容量，例如餐飲業 A、B 及 C 類處所的座位數目由 50% 增至 75%。行政長官林鄭月娥於下午 3 時舉行記者會，料宣佈相關措施。

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據悉，食肆營業時間、同枱人數等有望放寬。此外，當局亦會針對已接種疫苗人士推出更大的放寬措施，以鼓勵市民接種疫苗。至於港澳兩地何時恢復通關，兩地仍在商討中。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今早在電台節目中表示，本地已有一段時間未有錄得本地感染個案，認為現行社交距離措施可作適度放寬，包括將 D 類食肆的每枱人數上限由 8 人放寬至 12 人，但他認為，要連續 28 日沒有本地感染個案才放寬措施會比較「穩陣」。

▲ 有消息指，政府擬放寬一系列社交距離措施，包括增加食肆客人容量，例如餐飲業A、B 及 C 類處所的座位數目由 50% 增至 75%，惟相關細節仍有待商討。

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政務司司長張建宗日前在網誌表示，政府會視乎疫情發展、疫苗接種計劃進度，以及「疫苗氣泡」措施的落實情況，認真檢視是否有空間放寬社交距離措施，並會盡快公布有關詳情。

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