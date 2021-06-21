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【港餐飲業喜訊】社交距離措施周三屆滿 政府放寬C類食肆座位至 75％ 最多 12 人一枱【不斷更新】

業界頭條 15:34 2021/06/21

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現行社交距離措施將於本周三（23日）屆滿。隨著本港已經連續多日錄得零本地確診個案，政府於本周四起放寬一系列社交距離措施，包括增加食肆客人容量，其中餐飲業 C 類處所的座位數目由 50% 增至 75%，而 D 類食肆每枱人數上限放寬至 12 人。

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食物及衞生局局長陳肇始指，餐飲業務會維持現有 A、B、C 及 D類食肆安排，而 A、B 類防疫措施不變。

新一輪社交距離措施如下：

  • C 類食肆由50%上調至75%;
     
  • D 類食肆若所有員工已完成兩劑疫苗並已過14天, 由現行的75%上調至100%, 每台人數上限放寬12人、人數120人;
     
  • 酒吧每枱人數可由 2 人放寬至 4 人，卡拉OK等處所亦都同時放寬;
     
  • 若健身中心內所有人員已接種疫苗，並維持足夠社交距離，可以於運動時毋須戴上口罩，安排同樣適用於私人會所;

有消息指，政府擬放寬一系列社交距離措施，包括增加食肆客人容量，例如餐飲業A、B 及 C 類處所的座位數目由 50% 增至 75%，惟相關細節仍有待商討。

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行政長官林鄭月娥表示，絕大部分的營業處所漸見恢復營業活動，可見香港經濟復甦有良好的勢頭。她又指，是次社交距離措施放寬的限度，主要基於業務場所、處所負責人管理能力，而措施可歸類為不變、放寬、按疫苗氣泡放寬。

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撰文 : 廖淑瑩

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