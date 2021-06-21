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夠快樂先可入公司! Canon 中國子公司裝「微笑辨識」AI 監視器 職場監控成「日常」？

商管策略 17:57 2021/06/21

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企業為了管理員工想出各種方法，而 Canon 位於中國的子公司，在辦公室安裝「微笑辨識」（Smile Recognition）的 AI 偵測監控攝影設備，只有被被偵測到 100% 開心的員工才能進入會議室或辦公室。

騰訊試行每周三 6 時強制下班 OT 需申請 網民嘲：變相 WFH見下頁

據英國《金融時報》報導，Canon 在中國的子公司「佳能創新科技（北京）」運用 AI、演算法來監管員工，包括監視員工在電腦上開啟哪些程式，以掌握生產力；利用 CCTV 準確計算員工的午休時間，並以行動監控 App 調查員工在休息時間所到訪的地方。至於「微笑辨識」系統在去年已應用在中國的工作場所，而中國的監控工具十分普遍，令該系統未有引起太多關注。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

其實電商亞馬遜也會利用演算法對員工的生產效率進行排名，並以此來解僱被演算法評為「最低水準」的員工。此外，亞馬遜推出「倉儲工作遊戲化」來提升員工工作效率，利用遊戲表現換取「swag buck」貨幣，用來換取 T恤和水樽等公司禮品。

8 個月一次「大換血」、員工流動率達 150%!  亞馬遜推臨時加薪、無薪休假留員工？見下頁

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撰文 : 廖淑瑩

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