【炒風再現】朝日再推 700 萬罐 Asahi Super Dry 生啤應市 炒價高出 3 倍！

朝日啤酒（Asahi）早前推出罐裝啤酒「Asahi Super Dry生啤酒杯罐」，其中全開口設計可以產生更多細緻綿密的泡沫，讓顧客在家中也能有喝生啤的感覺。產品推出後，一度「賣斷市」，甚至在網上炒賣。雖然品牌日前再推出 700 萬罐啤酒應市，但產品在網上的炒價仍比市價高出 3 倍！

全開口罐裝啤・家庭生啤機 日本啤酒商永續宅商機【見下頁】

「Asahi Super Dry生啤酒杯罐」採用全開口設計，可以產生更多細緻綿密的泡沫，令顧客隨時享受喝生啤的感覺。產品開賣首兩日已超越公司原本預計的 1 個月銷量，甚至被炒至 1 萬日圓（約 719 港元），公司期後更宣布，由於銷量遠超預期，決定暫停出貨。

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不過最近朝日啤酒再推出 700 萬罐啤酒，讓更多消費者容易購買，不少市民表示今次相對較易購得啤酒。即使廠商再推出啤酒應市，網上仍繼續有人炒賣，其中在日本 Amazon 24 罐的售價為 14,000 日圓（約 990 港元），比起市價約 200 日圓一罐，價錢足足高出 3 倍！眼見產品需求大增，朝日啤酒已表明將於 7 月 13 日、8 月 3 日及 9 月 7 日以數量限定的方式發售「Asahi Super Dry罐裝生啤」，以遏止炒風。

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Photo：TBS NEWS