日本 DAISO 再開 12 蚊新分店 首次進軍新界區！

DAISO Japan 早前在九龍灣開設全港首間分店後，引起市民討論。記者近日發現上水區內一個商場內有店舖正在裝修，圍版印有「DAISO JAPAN」的字樣，相信是品牌在新界區的首間分店！

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DAISO JAPAN 位於上水匯 3 樓，對面是 759 阿信屋。記者現場所見店鋪仍架起圍板裝修，該店面積不算太大，只有一個舖位，而店舖外的圍版則印上「DAISO JAPAN」字樣，未有寫上開業日子。除了上水店，記者早前亦發現 DAISO 位於筲箕灣 Island Walk 地下的分店亦正在裝修，並預告將會在 7 月開業。

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至於 DAISO 在九龍灣淘大商場一期的分店現已開幕，店舖佔地約 2,500 平方尺。售賣的商品與 Living PLAZA （12蚊店）大致相同，有化妝及個人護理用品、精品、文具、食具、家居用品及零食等，大部分售價為 12 元。

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