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日本 DAISO 再開 12 蚊新分店 首次進軍新界區！

業界頭條 14:00 2021/06/21

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DAISO Japan 早前在九龍灣開設全港首間分店後，引起市民討論。記者近日發現上水區內一個商場內有店舖正在裝修，圍版印有「DAISO JAPAN」的字樣，相信是品牌在新界區的首間分店！

開業15年！大角咀千色 Citistore 月底結業 網民估 : 會否變成 Donki?見下頁

DAISO JAPAN 位於上水匯 3 樓，對面是 759 阿信屋。記者現場所見店鋪仍架起圍板裝修，該店面積不算太大，只有一個舖位，而店舖外的圍版則印上「DAISO JAPAN」字樣，未有寫上開業日子。除了上水店，記者早前亦發現 DAISO 位於筲箕灣 Island Walk 地下的分店亦正在裝修，並預告將會在 7 月開業。

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【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

至於 DAISO 在九龍灣淘大商場一期的分店現已開幕，店舖佔地約 2,500 平方尺。售賣的商品與 Living PLAZA （12蚊店）大致相同，有化妝及個人護理用品、精品、文具、食具、家居用品及零食等，大部分售價為 12 元。

九龍灣店搶先開幕! 日本 DAISO 首店登陸香港 多款日本直送商品 $12 起見下頁

日本壽司郎又開分店  旺角五千呎分店 8 月開張見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 廖淑瑩

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