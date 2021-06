【KF94 + Lv3】小王子 Together for our planet 立體口罩 最新全彩印花設計限量登場

異度空間工作室將發售全新設計的小王子 Together for our planet 立體口罩。



小王子 Le Petit Prince 產品一直多 OL 支持,異度空間工作室指,將推出小王子 Together for our planet 立體口罩。口罩採用全新的全彩印花設計,配上紫色辟帶,設計超靚。口罩支援 KF94 + Lv3 規格,售價為 $120/15個。首批口罩數量為 6,000 盒,

此小王子 Together for our planet 立體口罩將於 6 月 23 日 10pm 發售,7 月 5 日發貨。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3



小王子口罩規格:

香港及澳門地區限定

每盒 15 片, 獨立包裝

顏色:淺藍色口罩,淺紫色耳繩

規格:KF94、ASTM Level 3、EN14683 Type IIR

特製專用扁帶耳帶柔軟順滑

採用不受濕氣影響的嶄新駐極技術,能持久保持過濾效能,效能可確保超過24小時

細菌過濾效率BFE、顆粒過濾效率 PFE及病毒過濾效率 VFE > 99%

香港製造

售價: $120



購買口罩需留意風險,尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚,了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽,並要衡量購買風險,才好付款,免有金錢損失。建議面交才付款,並即場檢查口罩。本網單純內容報道,對買賣雙方的交易不會負責。