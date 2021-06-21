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【9 大可愛設計】Snoopy Fun in the Sun 立體口罩 KF94+Lv3 規格售 $95 盒

業界頭條 09:03 2021/06/21

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異度空間工作室表示， 將發售 Snoopy Fun in the Sun 立體口罩。
                
【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】

即將放暑假，Snoopy 都同大家一齊放假。異度空間工作室指，現推出採用全新彩色 Snoopy 圖案的 Snoopy Fun in the Sun 立體口罩。新口罩共有 9 款，一盒一個款式。口罩支援 KF94 + Lv3 規格，售價為 $95/10個。首批口罩數量為每款 2,000 盒，6 月 23 日 10pm 發售，7 月 12 日發貨。

【其他內容】 KF94+Lv3 超強防護兼透氣! SAVEWO 3DMASK KIDS 口罩 首批特價售 $99 盒

    點擊圖片放大
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Snoopy 口罩規格：

香港及澳門地區限定 
每盒10片, 獨立包裝
顏色：白色口罩、黑色扁耳繩；
圖案：共9款彩色圖案
規格：KF94、ASTM Level 3、EN14683 Type IIR
尺寸: 20.8cm x 8.1cm （Savewo Ultra M剪裁）
特製專用黑色扁帶耳帶柔軟順滑
採用不受濕氣影響的嶄新駐極技術，能持久保持過濾效能，效能可確保超過24小時
細菌過濾效率BFE、顆粒過濾效率 PFE及病毒過濾效率 VFE > 99%

售價: $95 

口罩購買連結<<<

【其他內容】附購買連結! KF94 破盤價! 韓國製造 Focus KF94 立體口罩只售 $1 一個 

【其他內容】破底價! 3E>99%! 日本製造 UNICHARM 超立體 3D 口罩 超特價售 $45/30個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

撰文 : 張文啟

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