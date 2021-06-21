【9 大可愛設計】Snoopy Fun in the Sun 立體口罩 KF94+Lv3 規格售 $95 盒

異度空間工作室表示， 將發售 Snoopy Fun in the Sun 立體口罩。



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即將放暑假，Snoopy 都同大家一齊放假。異度空間工作室指，現推出採用全新彩色 Snoopy 圖案的 Snoopy Fun in the Sun 立體口罩。新口罩共有 9 款，一盒一個款式。口罩支援 KF94 + Lv3 規格，售價為 $95/10個。首批口罩數量為每款 2,000 盒，6 月 23 日 10pm 發售，7 月 12 日發貨。

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Snoopy 口罩規格：

香港及澳門地區限定

每盒10片, 獨立包裝

顏色：白色口罩、黑色扁耳繩；

圖案：共9款彩色圖案

規格：KF94、ASTM Level 3、EN14683 Type IIR

尺寸: 20.8cm x 8.1cm （Savewo Ultra M剪裁）

特製專用黑色扁帶耳帶柔軟順滑

採用不受濕氣影響的嶄新駐極技術，能持久保持過濾效能，效能可確保超過24小時

細菌過濾效率BFE、顆粒過濾效率 PFE及病毒過濾效率 VFE > 99%

售價: $95



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。