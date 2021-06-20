KF94+Lv3 超強防護兼透氣! SAVEWO 3DMASK KIDS 口罩 首批特價售 $99 盒

香港口罩廠 Savewo 救世表示，正特價發售 3DMASK KIDS 口罩。



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全新的 SAVEWO 3DMASK KIDS 採用專利立體剪裁，為更貼合不同兒童臉型，更有細碼及大碼選擇，為兒童提供最舒適的口罩，能貼服面部防止漏氣，有效增加呼吸空間。

SAVEWO 3DMASK KIDS 採用了 6mm 柔軟耳帶，以軟毛編織製作而成，耳帶表面有微細的柔軟纖維，使用感受極其舒適。口罩採用創新 Type.Cool+ 過濾技術，有效過濾 99.9% 細菌、微塵及病毒，持續效能長達 24 小時。超低呼吸阻力低於 2.4mmH2O，並符合韓國KF94，歐盟Type IIR 醫用口罩標準、及美國 ASTM Level 3 規格。

SAVEWO 3DMASK KIDS 原價 $149/30 個，現時廠方以率先試用價 $99 發售。

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救世口罩規格

採用兒童適用的立體剪裁，貼合臉型，安全舒適

提供更多呼吸空間，適合長期穿戴

特制6mm柔軟耳帶，防止漏氣，無痛舒適感

創新Type.Cool+過濾技術，超強過濾極緻透氣

超低呼吸阻力 Breathing Resistance：< 2.4mmH2O

ESPP順滑親膚內層，呵護肌膚

細菌過濾效率 BFE>99.9%

顆粒過濾效率 PFE>99.9%

病毒過濾效率 VFE>99.9%

防止飛沫及潑濺阻擋達 160mmHg

符合韓國KMOEL -2017-64 KF94 防護呼吸器標準

符合美國ASTM F2100-19 Level3 醫用口罩標準

符合歐盟EN14683:2019 Type IIR 醫用口罩標準

S Size 細碼 4至7歲小童適用（8月推出）

L Size 大碼 8至13歲中童適用

香港設計，香港生產

獨立個體包裝

售價:$99



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。