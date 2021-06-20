  • 30°C
香港時間 : 2021620日 (週日) 01:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

KF94+Lv3 超強防護兼透氣! SAVEWO 3DMASK KIDS 口罩 首批特價售 $99 盒

行內熱話 00:44 2021/06/20

分享：

香港口罩廠 Savewo 救世表示，正特價發售 3DMASK KIDS 口罩。
                
【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】

全新的 SAVEWO 3DMASK KIDS 採用專利立體剪裁，為更貼合不同兒童臉型，更有細碼及大碼選擇，為兒童提供最舒適的口罩，能貼服面部防止漏氣，有效增加呼吸空間。

SAVEWO 3DMASK KIDS 採用了 6mm 柔軟耳帶，以軟毛編織製作而成，耳帶表面有微細的柔軟纖維，使用感受極其舒適。口罩採用創新 Type.Cool+ 過濾技術，有效過濾 99.9% 細菌、微塵及病毒，持續效能長達 24 小時。超低呼吸阻力低於 2.4mmH2O，並符合韓國KF94，歐盟Type IIR 醫用口罩標準、及美國 ASTM Level 3 規格。

SAVEWO 3DMASK KIDS 原價 $149/30 個，現時廠方以率先試用價 $99 發售。

【其他內容】 【附購買連結】KF94 破盤價! 韓國製造 Focus KF94 立體口罩只售 $1 一個
 

    點擊圖片放大
    +4
    +3


救世口罩規格

採用兒童適用的立體剪裁，貼合臉型，安全舒適
提供更多呼吸空間，適合長期穿戴
特制6mm柔軟耳帶，防止漏氣，無痛舒適感
創新Type.Cool+過濾技術，超強過濾極緻透氣
超低呼吸阻力 Breathing Resistance：< 2.4mmH2O
ESPP順滑親膚內層，呵護肌膚
細菌過濾效率 BFE>99.9%
顆粒過濾效率 PFE>99.9%
病毒過濾效率 VFE>99.9%
防止飛沫及潑濺阻擋達 160mmHg
符合韓國KMOEL -2017-64 KF94 防護呼吸器標準
符合美國ASTM F2100-19 Level3 醫用口罩標準
符合歐盟EN14683:2019 Type IIR 醫用口罩標準
S Size 細碼 4至7歲小童適用（8月推出）
L Size 大碼 8至13歲中童適用 
香港設計，香港生產
獨立個體包裝

售價:$99

口罩購買連結<<<

【其他內容】  破底價! 3E>99%! 日本製造 UNICHARM 超立體 3D 口罩 超特價售 $45/30個

【其他內容】  夏日最適! 韓國製造薄身款 Calling KF94 立體口罩 超特價售 $65/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

撰文 : 張文啟

相關文章

【共有 11 種顏色】OxyAIR 純色 Lv3 口罩系列新色登場
2021/06/18
【共有 11 種顏色】OxyAIR 純色 Lv3 口罩系列新色登場
【一盒 5 色】V3D Level 3 櫻花富士主題口罩 惠康買一送一 售 $29.5 盒
今日
【一盒 5 色】V3D Level 3 櫻花富士主題口罩 惠康買一送一 售 $29.5 盒
【一盒三色】香港製造! 愛的家 Sports - MINI Bear Lv3 口罩 可愛登場
今日
【一盒三色】香港製造! 愛的家 Sports - MINI Bear Lv3 口罩 可愛登場

你可能感興趣

【共有 11 種顏色】OxyAIR 純色 Lv3 口罩系列新色登場
20:49 2021/06/18
【共有 11 種顏色】OxyAIR 純色 Lv3 口罩系列新色登場
【一盒 5 色】V3D Level 3 櫻花富士主題口罩 惠康買一送一 售 $29.5 盒
今日 00:09
【一盒 5 色】V3D Level 3 櫻花富士主題口罩 惠康買一送一 售 $29.5 盒
【一盒三色】香港製造! 愛的家 Sports - MINI Bear Lv3 口罩 可愛登場
今日 00:19
【一盒三色】香港製造! 愛的家 Sports - MINI Bear Lv3 口罩 可愛登場
著數優惠 香港 口罩

下一篇文章

【一盒三色】香港製造! 愛的家 Sports - MINI Bear Lv3 口罩 可愛登場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣