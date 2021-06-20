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【一盒三色】香港製造! 愛的家 Sports - MINI Bear Lv3 口罩 可愛登場

行內熱話 00:19 2021/06/20

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香港口罩廠愛的家表示，正發售最新推出的 Sports - MINI Bear Lv3 口罩。
                
【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】

今次愛的家新推出的 Sports - MINI Bear 口罩，是 V99 口罩的新成員。口罩印上可愛小熊，一盒更提供 3 色。當中藍色套裝提供：藍色，淺粉藍，白色﹔紅色套裝則有 ：紅色，淺粉紅，白色。此口罩更採用了水駐極溶噴布，高保護和透氣，當然仍支援 Level 3 防護，售價為 $78/30 個。

【其他內容】 【附購買連結】KF94 破盤價! 韓國製造 Focus KF94 立體口罩只售 $1 一個
 

    點擊圖片放大
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愛的家口罩規格

30片裝/盒 （5片一包）(共3色,每色10片)
成人用 175 x 95 (+/-5)mm
成人用 160 x 95 (+/-5)mm
中童用 145 x 95 (+/-5)mm
幼童用 125 x 85 (+/-5)mm
BFE PFE 99%
ASTM LEVEL 3
EN14683 TYPE IIR
香港製造

售價:$78

口罩購買連結<<<

【其他內容】  破底價! 3E>99%! 日本製造 UNICHARM 超立體 3D 口罩 超特價售 $45/30個

【其他內容】  夏日最適! 韓國製造薄身款 Calling KF94 立體口罩 超特價售 $65/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

撰文 : 張文啟

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