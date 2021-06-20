【一盒三色】香港製造! 愛的家 Sports - MINI Bear Lv3 口罩 可愛登場

香港口罩廠愛的家表示，正發售最新推出的 Sports - MINI Bear Lv3 口罩。



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今次愛的家新推出的 Sports - MINI Bear 口罩，是 V99 口罩的新成員。口罩印上可愛小熊，一盒更提供 3 色。當中藍色套裝提供：藍色，淺粉藍，白色﹔紅色套裝則有 ：紅色，淺粉紅，白色。此口罩更採用了水駐極溶噴布，高保護和透氣，當然仍支援 Level 3 防護，售價為 $78/30 個。

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愛的家口罩規格

30片裝/盒 （5片一包）(共3色,每色10片)

成人用 175 x 95 (+/-5)mm

成人用 160 x 95 (+/-5)mm

中童用 145 x 95 (+/-5)mm

幼童用 125 x 85 (+/-5)mm

BFE PFE 99%

ASTM LEVEL 3

EN14683 TYPE IIR

香港製造

售價:$78



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。