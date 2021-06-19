【一盒 5 色】V3D Level 3 櫻花富士主題口罩 惠康買一送一 售 $29.5 盒

惠康表示，正以買一送一發售 V3D 櫻花富士主題口罩。



【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】

今次惠康在各大門市推出的口罩優惠是 V3D 櫻花富士主題口罩。此口罩支援 Level 3 、Type IIR和 3E>99% 防護，成人尺寸 175 x 95mm。此口罩一盒有 5 色，分為淺色和深色系列。每盒 20片裝獨立包裝口罩售 $59，惠康買一送一優惠下，即平均售 $29.5 一盒。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。