【共有 11 種顏色】OxyAIR 純色 Lv3 口罩系列新色登場

香港口罩廠 OxyAIR 表示，即將推出新色純色 Lv3 口罩。



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OxyAIR 指，七月初會推出純色系的五款新色口罩，令此純色系列口罩一共將會有 11 種顏色可供選購，尺碼亦分為 17.5cm 及 16cm，適合男士或女士使用。但廠方暫未公布口罩的發售時間，售價為 $85/30 個。現購買任何盒裝產品 3 盒，即享額外 8 折優惠，即每盒平均售 $68。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。