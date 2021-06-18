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【電子消費券】市民須簽署居港聲明 政府會抽查! 商會：宜於社區中心助長者登記 新措施確保振興本地市場

業界頭條 19:59 2021/06/18

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政府公布電子消費券有關事宜，惟有關程序對長者仍有一定困難，香港青年創業家總商會呼籲政府在未來透過社區中心，協助長者申請電子消費券，令措施更易落地。

政府電子消費券 7 月起接受派發登記 商家指市民消費仍審慎 將推優惠配合消費券見下頁

香港青年創業家總商會主席謝海發歡迎政府落實電子消費券計劃。他表示自疫情爆發開始，商會便一直爭取有關措施，如今政策落地，財政司司長亦採納了大量的坊間意見，例如讓消費券涵蓋範圍更廣，不過政策在執行上仍有需要注意的地方。

香港青年創業家總商會主席謝海發。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

電子消費券分階段發放，市民申請時需要填寫文件，對年長一輩來說需要一定時間消化相關資訊，謝海發呼籲政府可以考慮與不同機構合作，例如在社區中心協助長者登記，詳細解說有關流程，又說：「年長一輩多數會選擇常用的八達通，而對於喜愛網購的年青人來說，或者會更傾向於用其他平台進行網購。他們最想知道的資訊會是『那些公司能以消費券付款』。四間支付平台可以考慮提供合作的商戶名單讓消費者參考，方便消費者使用消費券，讓措施在推行上更有效率。」

本地手工香水疫市難突圍　參展比擺市集更易開拓市場見下頁

另外。政府宣布登記領取消費券的港人須簽署居港聲明，當局將作隨機抽查，被抽中的登記人要透過住址證明或工作證明等簡易資料向當局證明過去兩年長時間留在香港。謝海發說：「這個做法是可行的，亦是行政成本亦最低的方法，它可以確保到消費券能夠符合最初的原意：支持本地居民振興本地消費。」

一文看清：港九食肆休業重開狀況及營業時間【持續更新】

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政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

撰文 : 陳文政

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