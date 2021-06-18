【注意版權問題】《鬼滅之刃》有商機？集英社申請 6 款圖樣成商標 有一半竟不獲批

日本動漫《鬼滅之刃》去年引起熱潮，電影作品票房突破 324 億日圓，打破《千與千尋》的紀錄晉升日本影史票房冠軍。隨著市面上有不少未經授權的周邊商品發售，集英社就對作品內的服飾花紋圖樣提出商標申請，可惜有一半申請不獲批。

巴黎世家 x Crocs 再推高踭「窿窿鞋」 靠醜搶出新商機？【見下頁】

集英社去年為動畫中 6 位登場角色的服裝紋路進行商標申請，包括：竈門炭治郎的黑綠相間的方塊花紋、禰豆子的粉色花紋等。不過經日本商標專利局的核後，只有富岡義勇、蝴蝶忍和煉獄杏壽郎的服裝花紋成功註冊成商標，其餘申請不獲批，原因是 3 款花紋只是一種裝飾性的背景圖案，在構圖中找不到具有自家和其他產品辨別的部分。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度【見下頁】

至於成功註冊為商標的 3 款服裝花紋，其商標保護範圍包括手機殼、遊戲軟件、服飾及毛巾等。任何人士今後若未經集英社允許，在這些產品中使用這 3 種圖案，有可能構成侵犯商標的罪行，各小企入貨時要注意啦。

日本雀巢新設自動售賣機 售保質期較短食品 減少棄置成本避免浪費【見下頁】

便利店性價比低 主婦不肯光顧? 日本全家便利店一招搶贏主婦市場【見下頁】

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】