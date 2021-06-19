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【日本蠔熱賣】盒裝生蠔受歡迎  網購公司遂推出原隻日本蠔 $38 隻食前即開保證新鮮

商管策略 18:24 2021/06/19

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肯尼海鮮可以網購日本原隻蠔。

網購海鮮愈來愈流行，盒裝生蠔在近年興起，有公司推出原隻生蠔外送同時贈送生蠔刀，客人食前才開蠔，保證食品新鮮之外，亦減輕了運輸上要爭分奪秒的壓力。

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「肯尼海鮮」專營日本海鮮網購，聯合創辦人 Kenny Cheng 坦言疫情期間競爭者變多，所以更需要引入新產品增強競爭力，說：「大約半年前，我們留意到盒裝生蠔開始流行，這類盒裝蠔通常都是一盒 20 隻，全部已經開好，產地通常會是法國、歐洲地區。同時我們留意到不少消費者反映買到過不新鮮的盒裝生蠔，便引起我們引入新產品的念頭。」

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聯合創辦人 Jerry Siu 指出生蠔只要打開便會死，所以盒裝蠔的保存期限普遍較短，可能只能在頭兩天保持到鮮味，品質參差。為了解決這方面的問題，他們便引入日本各地的原隻生蠔並贈送生蠔刀，客人在食用時自行打開，食物既新鮮，在物流上的壓力亦會比盒裝蠔低。

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Kenny 說：「我們引入了日本十種不同生蠔，比較熱賣的蠔款一隻 $38，大約 200 克重。我們都明白港人現在對日本水產有一定顧慮，所以我們多數都是引入九洲、北海道的海產，水質乾淨，客人食得放心。又因為我們提供的款式多，客人買的時候通常都是一個產地買兩隻，一次買十隻去試試不同產地的分別。現在我們一星期賣到 2,000 至 2,500 隻生蠔。公司未來希望可以引入更多優質生蠔給香港大眾消費者。」

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撰文 : 陳文政

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