8 個月一次「大換血」、員工流動率達 150%! 亞馬遜推臨時加薪、無薪休假留員工？

亞馬遜 (Amazon) 常被批評為「血汗企業」，最近又有員工透露，公司正大規模招聘員工。不過亞馬遜員工離職率高達 150%，是同業公司的兩倍，相當於每 8 個月出現一次「大換血」。面對員工流失率高企，亞馬遜甚至推出臨時加薪、無薪休假等措施挽留員工。

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《泰晤士報》指出，在新冠肺炎疫情爆發前，亞馬遜每年的員工流動率為 150%，遠高於同業。疫情令網購需求急增，亞馬遜進行大規模招募，在去年 3 月至 4 月期間，對 17.5 萬個職位進行招聘，截至去年 6 月底，亞馬遜有近 87.7 萬名正式員工，比 2019 年同期增加 1/3。

▲ 截至去年 6 月底，亞馬遜有近 87.7 萬名正式員工，比 2019 年同期增加 1/3。

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不過在大規模的招聘下，留下的人有多少呢？據《紐約時報》報導，受聘的僱員中，很多人工作幾週甚至幾天就離開，離職速度幾乎趕上招聘速度。公司其中一個物流中心在疫情下幾乎無人上班，全球 50 萬名員工中，有近 1/3 的人選擇留在家中，有些新員工甚至直接放棄工作。亞馬遜為了挽留員工，推出臨時加薪、增加加班薪金，以及無限制的無薪休假等，未知可否成功留低員工呢?

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