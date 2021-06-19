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【香港品牌】酒吧與香港 Gin 酒廠合作  以香港故事作主題 增網上傳播效果

商管策略 17:42 2021/06/19

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The Pawn Botanicals Bar 推出了三款新的雞尾酒特調。

限聚令放寬，酒吧可以開業至晚上十時，為了進一步吸引客人，有酒吧與香港 Gin 酒品牌合作，推出期間限定特調雞尾酒，希望可以在社交媒體的宣傳上，透過背後的香港故事帶來更大的吸引力。

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「The Pawn Botanicals Bar」位處灣仔莊士敦道，為市區黃金地段，酒吧負責人 Pawel Mikusek 表示酒吧的定位一直都是以做晚市為主，之前受限聚令影響下午六點必須關門，所以店舖索性休業，直到約三個月放寬到十點才重新營業。期間同事們除了在集團旗下的其他餐廳工作外，亦一直著力研發新菜單，思考如何做好市場推廣。

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Pawel Mikusek 指出：「當時不少酒吧業同行為了生存，都在酒吧裏加入食物、甚至早午餐之類的主食。但我們本質上是很純粹的酒吧，在沒準備的情況下轉型，除了實行上有一定困難外，亦難以確保市場反應。所以我們選擇了在研發更具吸引力的酒品，希望能夠以新酒帶動人流。」

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他指出除了有餐飲公司在疫情裏被淘汰外，亦有不少酒吧陸續開業，市場正在洗牌，要在新市場佔有一席之地，社交媒體的宣傳便是關鍵。The Pawn Botanicals Bar 近日決定與香港氈酒品牌 Two Moons 合作，利用他們新出的四季桔 Gin 酒，合作推出期間限定雞尾酒，以故事吸引到更多客戶。

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之前在英國工作的 Pawel Mikusek 在當地亦嘗過四季桔，直言當時便非常欣賞，認為這種酸香的口味非常能夠代表到東南亞，說：「要發揮好這種味道會比較困難的，但 Two Moons 造出了令人驚喜的味道，是一個很有潛力的品牌。同時酒的原材料在香港種植，亦為產品帶來了故事性，這方面在社交媒體的推廣上極具有優勢。現今時代，社交媒體推廣便是營運的關鍵，Two Moons 為產品帶來了非常大的賣點。現時的銷量亦的確不錯。」

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撰文 : 陳文政

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