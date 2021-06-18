【電子消費券】陳茂波下午3時公布申請詳情 擬最快 7月 4 日接受申請 (不斷更新) 小企暑假新商機

財政司司長陳茂波早前在《財政預算案》提出派發 5 千元電子消費券，振興本地消費。陳茂波將會在今日下午 3 時舉行記者會，公布消費券申請詳情。早前有消息指，當局計劃於 7 月 4 日（星期日）或 7 月 5 日（星期一）開始接受消費券申請，市民可在網上登記或填書面表格，預計最快可在暑假內領取消費券。

政府電子消費券 7 月起接受派發登記 商家指市民消費仍審慎 將推優惠配合消費券【見下頁】

據悉，市民在登記資料時，需在 4 個儲值支付工具中，包括 : AlipayHK、八達通、 Tap & Go 拍住賞及 WeChat Pay，選取其中 1 個作為收取電子消費券的方式，並填寫相關支付平台的帳戶號碼。此外，申請者亦需提供姓名、身份證 ，以及可收取短訊的本地流動電話號碼。消費券除了可以經網上登記，政府亦接受市民以書面表格申請電子消費券。

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不過電子消費券並非所有市民均可申請，當局早前加入「在港居住條款」，指出有一段長時間不在香港居住的人士，未能受惠於消費券計劃，但目前仍未公布年期限制。消息指，申請人在登記電子消費券時，需申報自己未有離港居住超過指定時間，若是離港定居必須提供原因。

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