  • 32°C
香港時間 : 2021618日 (週五) 13:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子消費券】陳茂波下午3時公布申請詳情 擬最快 7月 4 日接受申請 (不斷更新) 小企暑假新商機

業界頭條 13:10 2021/06/18

分享：

財政司司長陳茂波早前在《財政預算案》提出派發 5 千元電子消費券，振興本地消費。陳茂波將會在今日下午 3 時舉行記者會，公布消費券申請詳情。早前有消息指，當局計劃於 7 月 4 日（星期日）或 7 月 5 日（星期一）開始接受消費券申請，市民可在網上登記或填書面表格，預計最快可在暑假內領取消費券。

政府電子消費券 7 月起接受派發登記 商家指市民消費仍審慎 將推優惠配合消費券見下頁

據悉，市民在登記資料時，需在 4 個儲值支付工具中，包括 : AlipayHK、八達通、 Tap & Go 拍住賞及 WeChat Pay，選取其中 1 個作為收取電子消費券的方式，並填寫相關支付平台的帳戶號碼。此外，申請者亦需提供姓名、身份證 ，以及可收取短訊的本地流動電話號碼。消費券除了可以經網上登記，政府亦接受市民以書面表格申請電子消費券。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

不過電子消費券並非所有市民均可申請，當局早前加入「在港居住條款」，指出有一段長時間不在香港居住的人士，未能受惠於消費券計劃，但目前仍未公布年期限制。消息指，申請人在登記電子消費券時，需申報自己未有離港居住超過指定時間，若是離港定居必須提供原因。

開業15年！大角咀千色 Citistore 月底結業 網民估 : 會否變成 Donki?見下頁

日本壽司郎又開分店  旺角五千呎分店 8 月開張見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【倒閉潮】創業 13 年連蝕 18 個月! 學校提供合約亦不敢簽 午餐供應商疫下黯然轉型
2021/06/16
【倒閉潮】創業 13 年連蝕 18 個月! 學校提供合約亦不敢簽 午餐供應商疫下黯然轉型
【租金反彈】全素辣椒醬月賣千瓶 因工廈租急升 廠方難求合適新工場要停產
2021/06/17
【租金反彈】全素辣椒醬月賣千瓶 因工廈租急升 廠方難求合適新工場要停產

你可能感興趣

【倒閉潮】創業 13 年連蝕 18 個月! 學校提供合約亦不敢簽 午餐供應商疫下黯然轉型
11:05 2021/06/16
【倒閉潮】創業 13 年連蝕 18 個月! 學校提供合約亦不敢簽 午餐供應商疫下黯然轉型
【租金反彈】全素辣椒醬月賣千瓶 因工廈租急升 廠方難求合適新工場要停產
15:12 2021/06/17
【租金反彈】全素辣椒醬月賣千瓶 因工廈租急升 廠方難求合適新工場要停產
商業營銷 電子消費券 陳茂波

上一篇文章

【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

【租金反彈】全素辣椒醬月賣千瓶 因工廈租急升 廠方難求合適新工場要停產

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣