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【附登記網址】電子消費券 7月 4 日早上 6 時起接受申請 可選網上登記或填書面表格 (不斷更新) 小企暑假新商機

業界頭條 16:02 2021/06/18

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財政司司長陳茂波早前在《財政預算案》提出派發 5 千元電子消費券，振興本地消費。政府宣佈，7 月 4 日（星期日）早上 6 時起接受申請，8 月 14 日（星期六）截止登記。市民可在網上登記或填寫書面表格，於 7 月 17 日或之前以電子形式登記，最快 8 月 1 日可收到第一期款項。

政府電子消費券 7 月起接受派發登記 商家指市民消費仍審慎 將推優惠配合消費券見下頁

政府會設立中央平台供市民登記，市民須提供個人資料及選擇支付工具收取款項。如市民去年已用電子方式登記 1 萬元現金發放計劃，則只須回答兩條保安問題即可，無須再次輸入個人資料。以書面登記的市民，可從網頁下載登記表格，或在郵局、5 間銀行的指行分行、公屋屋村辦事處等索取表格。

電子消費券有兩種支付方式，以 Wechat Pay HK、Alipay HK 及 Tap & GO 可分兩期領取，第一期 2,000 元，第二期為 3,000 元。首兩星期完成登記的市民可在 8 月 1 日可獲取第一期消費券，兩個月後可獲第二期，款項會直接進入電子錢包。

至於八達通則分 3 期發放：第一期 2,000 元、第二期 2,000 元、第三期 1,000 元，惟用戶要待首兩期 4,000 元用完後才可獲第三期，用戶需透過八達通APPS、八達通服務站或交通津貼機領取款項。
 

    點擊圖片放大


【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

政府表示，合資格的消費包括本地交通、零售、餐飲、服務業，網上或實體消費均可。至於年滿 18 歲或以上人士可申請，惟申請人要滿足指定居留條件，即由今日（18日）起倒數兩年並非長時間不在香港，但參與廣東計劃、海外留學生、工作假期參加者、在境外留醫、港府或其他機構的外派人員及其家人不在此列。

按此申請消費券

開業15年！大角咀千色 Citistore 月底結業 網民估 : 會否變成 Donki?見下頁

日本壽司郎又開分店  旺角五千呎分店 8 月開張見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 廖淑瑩

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