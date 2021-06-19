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【管理TIps】新人入職不久就辭職？Google 靠 5 招「見面禮」留人才

商管策略 11:48 2021/06/19

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新員工入職不久就辭職，令不少老闆「頭痕」。科技公司 Google 也面對同樣情況，公司以 5 個方法協助新入職的員工更快適應公司文化，甚至讓新員工在 1 個月內「上手」。

騰訊試行每周三 6 時強制下班 OT 需申請 網民嘲：變相 WFH見下頁

據外媒《Inc.》報導，新員工入職前一日的晚上，Google 會提供 5 個建議給主管，分別是：

    點擊圖片放大
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【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

雖然第 5 點看似理所當然，但在科技業，主管有時難以抽出時間與新員工見面。因此，Google 才會特意提醒主管們，別忘記在新員工入職的當天與他們見面、向他們介紹工作內容和職責，讓新員工覺得被歡迎和重視。美國華頓商學院教授 Adam Grant 曾在《麻省理工學院史隆管理學院評論》撰文指，Google 的主管們參照以上做法後，令新員工提早一個月熟悉工作流程。

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WFH 遠距工作非人人接受？加薪升遷機會隨時比在辦公室工作的員工低見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：shutterstock

撰文 : 廖淑瑩

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