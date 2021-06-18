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跟隨 Apple! Google 首間實體零售店開幕 賣「體驗」比平更重要？

商管策略 17:44 2021/06/18

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蘋果透過 Apple Store 建立獨特的零售策略，令不少大品牌爭相仿傚。近年 Microsoft、Samsung、小米等在全球各地開設門市，而 Google 首間實體零售店最近也在美國開幕。比起銷售，Google 的門市更著重體驗及品牌形象塑造。

不止製作節目！Netflix 推網上商店 賣怪奇物語、獵魔人等周邊商品增加收入見下頁

Google Store Chelsea 在美國紐約開幕，品牌首間門市主打體驗及品牌形象，店內擺放多張椅子供市民休息，亦設有 35 種智能家居產品的 Nest Gallery Wall。在店內的落地櫥窗前還有被 Google 稱為「沙盒」的空間，展示品牌各種產品。Google Store 主打體驗，所以在店舖內設有一個「客廳」，展示 Chromecast with Google TV ，以及讓顧客體驗 Nest Audio。

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【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

Google 開設實體店能否成功仍是未知之數，公司亦未宣佈未來會否開設更多門市。但 Google 透過實體門市銷售旗下產品，並讓消費者實際體驗、功能諮詢、提供技術支援等服務，Google 希望藉著實體門市增加與消費者互動，同時也可以直接在消費者身上獲取反饋意見，藉此改善旗下產品設計與服務體驗。

顧客免排隊結帳推車即走! 亞馬遜 Amazon Fresh 應用 Just Walk Out 技術 見下頁

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Photo：Google

撰文 : 廖淑瑩

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