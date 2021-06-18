跟隨 Apple! Google 首間實體零售店開幕 賣「體驗」比平更重要？

蘋果透過 Apple Store 建立獨特的零售策略，令不少大品牌爭相仿傚。近年 Microsoft、Samsung、小米等在全球各地開設門市，而 Google 首間實體零售店最近也在美國開幕。比起銷售，Google 的門市更著重體驗及品牌形象塑造。

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Google Store Chelsea 在美國紐約開幕，品牌首間門市主打體驗及品牌形象，店內擺放多張椅子供市民休息，亦設有 35 種智能家居產品的 Nest Gallery Wall。在店內的落地櫥窗前還有被 Google 稱為「沙盒」的空間，展示品牌各種產品。Google Store 主打體驗，所以在店舖內設有一個「客廳」，展示 Chromecast with Google TV ，以及讓顧客體驗 Nest Audio。

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Google 開設實體店能否成功仍是未知之數，公司亦未宣佈未來會否開設更多門市。但 Google 透過實體門市銷售旗下產品，並讓消費者實際體驗、功能諮詢、提供技術支援等服務，Google 希望藉著實體門市增加與消費者互動，同時也可以直接在消費者身上獲取反饋意見，藉此改善旗下產品設計與服務體驗。

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