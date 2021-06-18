新色登場! MediGATE 牛油紙家族口罩 Lv3 售 $22包

香港口罩廠 MediGATE 推出牛油紙家族口罩新顏色。



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MediGATE 牛油紙家族口罩最大的賣點，是採用全新的 SOF 超順滑底布 ，即是牛油紙底布。SOF 超順滑底布比較順滑不刮面，而且感覺乾爽同舒服，透氣度更高。今次推出的新色包括洗水藍和石墨灰等。此口罩提供 Level 3 防護，成人尺寸，售價為 $22/10 個。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。